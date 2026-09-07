باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس دادههای گالوپ، سهم جمهوریخواهان در میان آمریکاییها به ۲۵ درصد کاهش یافته، عددی که از آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ ۵ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که سهم دموکراتها از ۲۸ درصد به ۳۱ درصد رسیده و ۴۴ درصد نیز خود را مستقل معرفی کردهاند؛ نیمی از مستقلها هم در انتخابات پیشرو تمایل به رأی دادن به دموکراتها دارند. این تغییرات در شرایطی رخ میدهد که محبوبیت ترامپ پس از جنگ با ایران افت کرده و نظرسنجیها از نارضایتی گسترده مردم نسبت به عملکرد او حکایت دارد.
روند کنونی یادآور سالهای پایانی ریاستجمهوری جورج دبلیو بوش است؛ دورهای که افت محبوبیت رئیسجمهور و افزایش برتری دموکراتها، به پیروزی این حزب در انتخابات ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ منجر شد. حالا برخی قانونگذاران و استراتژیستهای جمهوریخواه با توجه به همین روند، درباره احتمال شکست سنگین حزب حاکم در انتخابات میاندورهای هشدار میدهند.