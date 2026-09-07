سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که دوحه برای مهار بحران و فراهم‌سازی زمینه مذاکرات به منظور دستیابی به راه‌حلی پایدار تلاش می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان اعلام کرده است که دوحه برای مهار بحران و فراهم‌سازی زمینه مذاکرات به منظور دستیابی به راه‌حلی پایدار، تلاش می‌کند. 

وی تأکید کرده است که قطر خواستار توقف درگیری و ازسرگیری مجدد آن پس از چند ماه نیست و اولویت این کشور بازگشایی تنگه هرمز و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم منطقه (از جمله ایران) است.

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین از تلاش برای جلوگیری از تشدید تنش، اصابت موشک‌ها به مناطق مسکونی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و حملات علیه ایران خبر داده است. وی گفته است که برای آغاز گفت‌وگویی فراگیر با حضور تمامی طرف‌ها، تحرکی جمعی در سطح منطقه ضروری است.

الانصاری با اشاره به ضرورت پرداختن به ریشه‌های بحران، تأکید کرده است که حل بحران مستلزم بازگشت به تحولات غزه و حل مسئله فلسطین است. وی اراده سیاسی و راه‌حل‌های فنی را دو مانع اصلی در مسیر دستیابی به توافق دانسته و گفته است که سناریوهای مختلفی برای تضمین رسیدگی به نگرانی‌های هر دو طرف در مذاکرات در دست بررسی است. سخنگوی وزارت خارجه قطر در پایان افزوده است که تحریم‌ها مدت‌هاست به‌عنوان ابزاری دیپلماتیک در منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما تاکنون نتوانسته‌اند نتایج مورد انتظار را محقق کنند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: قطر ، تحریم اقتصادی ، تنگه هرمز
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