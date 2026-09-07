سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن بعد از بازی با پرسپولیس از سمت خود استعفا کرد و گفت که در تمرینات حاضر نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - عبدالله ویسی، سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن پس از شکست تیمش مقابل پرسپولیس اظهار کرد: دو تیم بازی تقریبا زیبا و جذابی را به نمایش گذاشتند و سهم پرسپولیس بیشتر بود. قبل از بازی هم به بازیکنان گفتم که مقابل پرسپولیس باید تک موقعیت‌ها را گل و بعد از آن روی ضدحملات کار کنید. مقابل مدعیان که میزبان هستند باید تک موقعیت را گل کنید. یکی، ۲ موقعیت قبل از گل پرسپولیس داشتیم که تبدیل به گل نشد، کافی است مقابل این تیم در زمین خودش اشتباه کنید آن وقت تنبیه می‌شوید. این اتفاق افتاد و بازیکنان تنبیه شدند. به تیم پرسپولیس تبریک می‌گویم.

او در واکنش به شعار «حیا کن رها کن» هواداران ذوب‌آهن عنوان کرد: وقتی تیم‌هایی مانند نساجی، خیبر و فجر که مربیان خوب و باتجربه‌ای مانند حسینی، کمالوند و خطیبی روی نیمکت خود دارند، شعار می‌شنوند، این اتفاق برای ما هم می‌افتد. رقبای ما استقلال و پرسپولیس و سپاهان نیستند، تیم‌های میانه جدول هستند و الان هم با آنها در حال رقابت هستیم. ۶ بازی کردیم و ۶ امتیاز گرفتیم و رقیبان ما هم تقریبا همین امتیاز‌ها را گرفته‌اند. من به احترام هواداران‌مان که اعتراض کردند و تحمل ندارند، دست باشگاه را باز می‌گذارم و هر تصمیمی دوست داشتند بگیرند.

ویسی تصریح کرد: سر تمرین نمی‌روم و هر تصمیمی دوست دارند بگیرند. وقتی هواداران تو را نمی‌خواهند حتی اگر خطی باشد نمی‌توانی کار کنی. در این شرایط که هوادار مرا نمی‌خواهد، خیلی باید لمپن باشم که بگویم نمی‌روم و می‌مانم تا پولم را بگیرم.

سرمربی مستعفی ذوب آهن ادامه داد: تحمل هواداران و مدیران باشگاه‌ها کم شده و الان ترکش آن به من خورد. من مربی حرفه‌ای هستم و از الان به تمرین ذوب آهن نمی‌روم و می‌ایستم تا باشگاه برای من تصمیم بگیرد. امیدوارم مربی‌ای بیاد که بالاترین راندمان را برای ذوب آهن داشته باشد.

ویسی درباره اینکه می‌گوید دست باشگاه را باز می‌گذارد تا تصمیم بگیرند و چرا پای فلسفه‌اش نمی‌ماند تا ذوب آهن را درست کند، اظهار کرد: وقتی فلسفه داشته باشی، اما روانت سالم نباشد نمی‌توانی کار کنی. با استقلال خوزستان یک سال لیگ یک رفتیم، یک سال پلی آف بودیم و سال بعد قهرمان لیگ برتر شدیم. صبای قم بودم و سیزدهم شدیم و سال بعد تیم آسیایی شد. این اتفاقات نیاز به تحمل و کمک دارد. وقتی هوادار فلسفه من را نفهمد باید به خانه بروم. تن به این کار‌ها ندادم. الان تیمم باخته و شاید اعصابم به هم ریخته باشد، اما فلسفه خودم را می‌دانم و ممنونم که شما می‌دانید.

او خاطر نشان کرد: با پیکان در تهران ۶ گل از پرسپولیس خوردیم و آقای جلالی به من گفت باید پای فلسفه‌ات بمانی؛ ماندم و پیکان هم در لیگ ماند. ذوب آهن سال گذشته در حال سقوط بود و در حالی که این تیم بزرگ است، اما من وقتی وقتی تمرکز نداشته باشم نمی‌توانم کار کنم. اگر هوادار به من فحاشی کند روانم به هم می‌ریزد. خانواده دارم و باید جواب بدهم. من به حرمت هواداران و هیئت مدیره باشگاه و بازیکنان کنار می‌روم، هرچند این شرایط در هفته ششم مسخره است.

سرمربی مستعفی ذوب آهن در این خصوص که تیمش مقابل پرسپولیس دفاع آشفته‌ای داشت، گفت: تا قبل از اینکه گل بخوریم و تا دقیقه ۴۲ موقعیتی به پرسپولیس ندادیم. با بازیکنان صحبت کردم و گفتم ۳ دقیقه دوام بیاورید، اما این اتفاق نیفتاد. وقتی من را نخواهند و به من انرژی منفی بدهند نمی‌توانم کار کنم.

ویسی افزود: یک مربی باید روانش سالم باشد تا بتواند کار کند. اگر هوادار بگوید اشکالی ندارد، تیم را جمع کنم جانم را هم می‌دهم ولی وقتی انرژی منفی بدهند نمی‌توانم کار کنم. خیلی از مربیان فحش خوردند، اما به کار ادامه دادند تا پولشان را بگیرند، اما من آدم این کار نیستم.

سرمربی مستعفی ذوب آهن درباره بی‌اخلاقی خداداد عزیزی تصریح کرد: بی‌اخلاقی درست نیست. بی‌حرمتی اصلا معنایی ندارد، در دنیا هم چنین اتفاقی نمی‌افتد و فحش نمی‌دهند. وقتی فحش ناموس می‌دهند تن‌شان نمی‌لزرد؟ باید فرهنگ ایرانی را رعایت کنیم و به خانواده‌ها احترام بگذاریم.