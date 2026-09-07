باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - مرتضی اسماعیلی،کارشناس هواشناسی قم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به وضعیت جوی استان در ۲۴ ساعت آینده، اظهار کرد: برای روز سه‌شنبه در نیمه اول روز، آسمان استان نیمه ابری خواهد بود، اما از بعدازظهر شاهد افزایش سرعت وزش باد و رخداد پدیده گردوخاک هستیم.

وی افزود: افزایش ابر تا ساعات پایانی شب تداوم دارد و احتمال وقوع بارش‌های رگباری در بیشتر مناطق استان وجود دارد. کارشناس هواشناسی قم با تأکید بر ماهیت پیش‌بینی‌های فصلی، تصریح کرد: به بارش‌های رگباری نباید با قطعیت نگاه کرد، چراکه حتی امکان بارش در سطح شهر نیز دور از انتظار نیست.

اسماعیلی با بیان اینکه مناطق غربی استان بیشترین احتمال بارش را دارند، خاطرنشان کرد: در برخی نقاط مستعد، احتمال رخداد تگرگ نیز باید مدنظر قرار گیرد

وی در پایان گفت: از اواخر وقت فردا (سه‌شنبه) روند کاهش ابر آغاز می‌شود و برای روز چهارشنبه، جوی نسبتاً آرام و پایدار برای استان پیش‌بینی می‌شود.