باشگاه خبرنگاران جوان - کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و سخنگوی صنعت برق در استان تهران از آغاز روند کاهشی محدودیتهای برق همزمان با کاهش دما و مصرف برق خبر داد و با اشاره به روند نزولی دما و کاهش مصرف برق از ابتدای هفته جاری گفت: با توجه به کاهش دمای هوا و کاهش متناسب میزان مصرف برق، روند کاهشی محدودیتهای اعمالشده در شهر تهران نیز از ابتدای هفته آغاز شده و بر اساس پیشبینیهای انجامشده، طی روزهای آتی هرگونه محدودیت برنامهریزیشده متناسب با وضعیت بار در استان تهران شبکه به پایان خواهد رسید.
وی با بیان اینکه مدیریت بار و کنترل مصرف در دوره اوج تقاضا، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق دارد، تصریح کرد: در روزهای گذشته با همکاری و همراهی مشترکان و اجرای برنامههای مدیریت مصرف، تلاش شد ضمن تأمین برق مورد نیاز شهروندان، پایداری شبکه و استمرار خدمترسانی به مشترکان در سطح مطلوب حفظ شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ادامه داد: با کاهش دما، بهویژه کاهش استفاده از تجهیزات سرمایشی، میزان تقاضای برق نیز روند نزولی پیدا کرده و این موضوع فرصت مناسبی را برای کاهش تدریجی محدودیتها و بازگشت شبکه به شرایط عادی فراهم کرده است.
ناظریان ضمن قدردانی از همراهی شهروندان تهرانی خاطرنشان کرد: استمرار همکاری مشترکان در رعایت الگوی صحیح مصرف، بهویژه در ساعات اوج بار، همچنان میتواند نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه و افزایش پایداری تأمین برق داشته باشد.
مدیرعامل توزیع برق پایتخت در پایان تأکید کرد: کارشناسان و متخصصان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با پایش مستمر وضعیت شبکه، میزان مصرف و شرایط جوی، برنامهریزی لازم را برای مدیریت بار انجام داده و تلاش میکند با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود، روند تأمین برق پایدار و مطمئن برای مشترکان پایتخت را با جدیت دنبال کند.
منبع: توانیر