باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از برد تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان در هفته ششم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: تشکر می‌کنم از هوادارانمان که از ثانیه یک تا پایان ما را تشویق کردند و انرژی مضاعفی به ما دادند. توانستیم بازی را ببریم در روزی که خیلی خوب نبودیم. یک گِله بکنم به خاطر کیفیت زمین که نسبت به شروع فصل افت کرده است و امیدوارم رسیدگی لازم صورت بگیرد.

او افزود: پرسپولیس و استقلال در زمین ورزشگاه شهدای شهر قدس بازی می‌کنند و با توجه به اینکه دربی در اصفهان برگزار شد اُفت کیفیت زمین جای سوال دارد. امیدوارم رسیدگی زیادی شود، چون فوتبال استقلال و پرسپولیس روی زمین است و جذابیت بازی کم می‌شود.

تارتار تصریح کرد: در نیمه اول خوب نبودیم شاید فشار بازی قبل باعث شده بود و در زمین نسبتا بد افت کرده بودیم و باید این موضوع را بررسی کنیم. خوب موقعی گل زدیم، با سماجت مجید عیدی و مهارت علیپور توانستیم به گل برسیم. در نیمه دوم با تغییراتی که ایجاد کردیم بهتر شدیم و می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم. ذوب آهن در نیمه اول کار ما را سخت کرده بود. ویسی خیلی خوب تیم ما را آنالیز کرده بود و خیلی موقعیت نصیب ما نشد و بعد از گل شرایط ما بهتر شد. از بازیکنانمان تشکر می‌کنم با اینکه خیلی خسته بودند سنگ تمام گذاشتند و توانستیم بازی را ببریم، به تیم ذوب آهن هم خسته نباشید می‌گویم.

تارتار درباره این موضوع که هواداران زمانی که او به پرسپولیس آمد فکر می‌کردند تیمشان قرار است دفاعی بازی کند، اما این اتفاق نیفتاده و آیا فلسفه‌اش را تغییر داده است، گفت: در ۴ تیم قبلی‌ام تیم‌هایم هجومی بازی می‌کردند، پارس جنوبی، ملوان، نفت مسجدسلیمان و حالا در پرسپولیس هم هجومی بازی می‌کنیم، چون این تیم‌ها هوادار دارد و هواداران فوتبال تهاجمی را دوست دارند. اینجا پرسپولیس است و هوادارانش پرشور و متعصبی دارد. ما هم ابزار خوبی داریم. در نقل و انتقالات مدیریت خیلی تلاش کرد و تقریبا تیم کاملی هستیم، شاید چند مهره هم بودند که دوست داشتیم جذب کنیم، اما تحت قرارداد بودند، این بازیکنانی که جذب شدند چیزی کم ندارند و روز به روز بهتر می‌شوند. ان‌شاءالله بتوانیم همین انسجام را حفظ کنیم و هر هفته خوشحالی هوادارانمان را ببینیم.

سرمربی پرسپولیس درباره حواشی اخیر در فوتبال ایران و اینکه آیا نگران نیست این موضوع روی پرسپولیس تاثیر منفی بگذارد، گفت: یاد گرفته‌ام همیشه به همه احترام بگذارم. می‌دانم هواداران ما اتحاد بسیار خوبی دارند و در تیم هم خوشبختانه نیز این اتحاد وجود دارد. تا زمانی که این اتحاد باشد هیچ‌کس جلودار ما نخواهد بود. این تیم فوق العاده است و بازیکنان ما پرانرژی هستند و اهداف بزرگی دارند. از هواداران می‌خواهم مراقب باشند تا تیم دچار حاشیه نشود.

تارتار درباره اینکه در برخی زمان‌های بازی، به نظر می‌رسد بازیکنان پرسپولیس میلی به زدن گل‌های بیشتر ندارند، عنوان کرد: زمانی که داور استراحت داد همین موضوع را گفتم. مقداری بی‌تفاوت بازی می‌کردیم و کاپیتان‌های ما این را گوشزد کردند. کاپیتان‌های تیم عصای دست من و بزرگتر‌های تیم باعث انسجام تیم هستند. از آنها می‌خواهم مراقب باشند. جوان‌ها در تیم زیاد هستند و بزرگتر‌ها باید آنها را مدیریت کنند تا بی‌تفاوت نشوند. باید تا پایان بازی برای زدن گل‌های بیشتر تلاش کنیم و گل بزنیم و گل نخوریم.

او درباره کری خواندن برخی نمایندگان مجلس برای پرسپولیس خاطرنشان کرد: فوتبال از سیاست جداست و درباره فوتبال باید فوتبالی‌ها نظر بدهند.

تارتار راجع به این موضوع که تعداد مصدومان لیگ بالا است، گفت: یکی از دلایل امکانات نامناسب ریکاوری در برخی باشگاه‌ها و یکی دیگر از عوامل نوع تمرینات است. در تیم ما خیلی آسیب دیده نداریم، عمری و جلالی بودند که خوشبختانه به شرایط بازی رسیدند. زمین‌های بی‌کیفیت هم نقش دارند. باید زیرساخت‌ها را درست کنیم و بازیکنان از امکانات ریکاوری بهتری استفاده کنند.

سرمربی پرسپولیس درباره استعفای ویسی و اینکه اگر موقعیت گل ذوب آهن هدر نمی‌رفت، این تیم توانایی گرفتن نتیجه داشت، گفت: آقای ویسی کاملا درست می‌گوید، اگر آن صحنه تبدیل به گل می‌شد شاید سرنوشت بازی تغییر می‌مرد چرا که ما در نیمه اول خوب نبودیم و ممکن بود اگر گل می‌خوردیم حریف روحیه می‌گرفت و همه چیز عوض می‌شد. از ویسی می‌خواهم استعفا ندهد، ابتدای فصل است و او از مربیان سالم فوتبال ما هست و تیم خوبی دارد. این افراد نباید کنار بروند و امیدوارم استعفای ویسی پذیرفته نشود و به کارش ادامه بدهد. ویسی از سرمایه‌های ما است.

تارتار درباره شرایط حضورش در ذوب آهن در گذشته گفت:، چون تیم را درپایین جدول تحویل گرفته بودم در ابتدای کار نمی‌توانستیم هجومی بازی کنیم ولی پله پله بالا رفتیم و توانستیم تا رتبه‌های بالاتر برویم و جایگاه خوبی کسب کنیم. ۲ سال خوب داشتیم. ذوب آهن خیلی هوادار زیاد نداشت، جا‌هایی که هوادار زیاد بود زیبا و نتیجه گرا بازی کردیم و جا‌هایی که هوادار نداشت سعی کردیم بیشتر نتیجه گرا باشیم.