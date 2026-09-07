مدیرکل محیط زیست قم گفت:تردد و آفرودسواری در مناطق کویری و مناطق شکارممنوع استان ممنوع بوده و با موارد تخلف مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیده مریم محمدی،مدیر کل محیط زیست قم در گفتگو با خبرنگاران  فعالیت آفرودسواران و ورود خودرو‌های دو دیفرانسیل، چهارچرخ و موتورسیکلت‌های کراس به عرصه‌های طبیعی استان را ممنوع اعلام کرد و گفت: تردد و آفرودسواری در مناطق کویری و مناطق شکارممنوع استان ممنوع بوده و با موارد تخلف مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

وی افزود: حرکت خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های آفرود در عرصه‌های طبیعی، می‌تواند موجب تخریب و تشدید فرسایش خاک، آسیب به پوشش گیاهی و تخریب زیستگاه‌های طبیعی و محل زیست گونه‌های جانوری شود، از این رو، ورود وسایل نقلیه موتوری به این مناطق خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده، با اهداف حفاظتی محیط زیست مغایرت دارد. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بر ضرورت مشارکت طبیعت‌دوستان در حفاظت از عرصه‌های طبیعی تأکید کرد و گفت: علاقه‌مندان به طبیعت و ورزش‌های آفرودی باید با تعهد و مسؤولیت پذیری نسبت به محیط زیست، از ورود به عرصه‌های طبیعی خودداری کرده و برای انجام فعالیت‌های تفریحی و ورزشی، مسیر‌ها و عرصه‌های مجاز را انتخاب کنند.

 

برچسب ها: محیط زیست قم ، آفرود سواران
خبرهای مرتبط
نفرات برتر آفرود قهرمانی کشور در قم معرفی شدند
حادثه در مسابقات قهرمانی آفرود کشور در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
متروی قم از تحریم عبور کرد
روایت بازار آشفته روغن و لاستیک در قم /از افزایش قیمت تا پیش فروش های بلاتکلیف
ضرورت اتخاذ تصمیم‌های دقیق و کارشناسی برای مهار گرانی و تورم
دولت برای حل مشکلات اقتصادی و اصلاحات ساختاری به همراهی مردم نیاز دارد
سفر معاون اول رئیس جمهور به قم/ از افتتاح کارخانه تا شرکت در کارگروه زیارت
اولین گام مرمت مستمر محورهای تاریخی قم در سال ۱۴۰۵ کلید خورد
تکمیل خط انتقال فاضلاب انسجام قم در گرو مشارکت شهروندان و همکاری سایر نهادهای استان
تنها ۱۵ درصد مصرف بنزین، مشمول نرخ جدید است + فیلم
فصل دوم «میدان یار» در قم آغاز شد
شرایط جوی قم ناپایدار می‌شود/ از بارش رگباری تا تگرگ در مناطق مستعد
آخرین اخبار
شرایط جوی قم ناپایدار می‌شود/ از بارش رگباری تا تگرگ در مناطق مستعد
تنها ۱۵ درصد مصرف بنزین، مشمول نرخ جدید است + فیلم
فصل دوم «میدان یار» در قم آغاز شد
دولت برای حل مشکلات اقتصادی و اصلاحات ساختاری به همراهی مردم نیاز دارد
ضرورت اتخاذ تصمیم‌های دقیق و کارشناسی برای مهار گرانی و تورم
سفر معاون اول رئیس جمهور به قم/ از افتتاح کارخانه تا شرکت در کارگروه زیارت
متروی قم از تحریم عبور کرد
تکمیل خط انتقال فاضلاب انسجام قم در گرو مشارکت شهروندان و همکاری سایر نهادهای استان
روایت بازار آشفته روغن و لاستیک در قم /از افزایش قیمت تا پیش فروش های بلاتکلیف
اولین گام مرمت مستمر محورهای تاریخی قم در سال ۱۴۰۵ کلید خورد
موج ۱۹۰ حضور مقتدرانه مردم قم در میدان ایستادگی +فیلم