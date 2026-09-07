مدیرکل محیط زیست قم گفت:تردد و آفرودسواری در مناطق کویری و مناطق شکارممنوع استان ممنوع بوده و با موارد تخلف مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیده مریم محمدی،مدیر کل محیط زیست قم در گفتگو با خبرنگاران فعالیت آفرودسواران و ورود خودرو‌های دو دیفرانسیل، چهارچرخ و موتورسیکلت‌های کراس به عرصه‌های طبیعی استان را ممنوع اعلام کرد و گفت: تردد و آفرودسواری در مناطق کویری و مناطق شکارممنوع استان ممنوع بوده و با موارد تخلف مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

وی افزود: حرکت خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های آفرود در عرصه‌های طبیعی، می‌تواند موجب تخریب و تشدید فرسایش خاک، آسیب به پوشش گیاهی و تخریب زیستگاه‌های طبیعی و محل زیست گونه‌های جانوری شود، از این رو، ورود وسایل نقلیه موتوری به این مناطق خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده، با اهداف حفاظتی محیط زیست مغایرت دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بر ضرورت مشارکت طبیعت‌دوستان در حفاظت از عرصه‌های طبیعی تأکید کرد و گفت: علاقه‌مندان به طبیعت و ورزش‌های آفرودی باید با تعهد و مسؤولیت پذیری نسبت به محیط زیست، از ورود به عرصه‌های طبیعی خودداری کرده و برای انجام فعالیت‌های تفریحی و ورزشی، مسیر‌ها و عرصه‌های مجاز را انتخاب کنند.