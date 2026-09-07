مجمع عمومی عادی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، به ریاست وزیر ورزش و جوانان، برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع عمومی عادی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، امروز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ به ریاست احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، برگزار شد.

در این مجمع مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، سیدمحمدعلی ثابت‌قدم، مدیرعامل شرکت توسعه، هومن مشعشعی، وحید بوستان‌احمدی، مرتضی وجداندار و محسن خمارلو، اعضای هیأت‌مدیره شرکت، همچنین نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و سازمان برنامه و بودجه و مدیران ستادی شرکت حضور داشتند.

در این جلسه، مدیران بخش‌های مختلف شرکت گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده در دوره مدیریت دکتر سیدمحمدعلی ثابت‌قدم ارائه کردند و محور‌های مختلف عملکرد شرکت مورد بررسی اعضای مجمع قرار گرفت.

این نشست در راستای بررسی وضعیت مالی و اجرایی شرکت و ارزیابی اقدامات انجام‌شده در سال مالی گذشته برگزار شد.

برچسب ها: احمد دنیامالی ، وزیر ورزش و جوانان ، شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی
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