رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور ضمن قدردانی از تلاش دولت برای تامین کالای اساسی، خواستار مهار تورم و نیز ساماندهی فضای مجازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی -حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی در تجمع پرشور مردم سنندج با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه‌ها و تحریم‌های سنگین گفت: حضور آگاهانه و مستمر مردم در میدان، زمینه‌ساز تحقق حکومت عدل الهی و پیروزی نهایی جبهه حق است.

وی با ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم غیور و مهمان‌نواز کردستان، تاریخ بعثت و اهداف خلقت را یادآور شد و اظهار کرد: کمال جوامع بشری در تشکیل حکومت عدل الهی رقم می‌خورد؛ وعده‌ای که در تمامی کتب آسمانی از جمله عهد عتیق و قرآن کریم به آن تصریح شده که صالحان وارثان زمین خواهند بود، اما در طول تاریخ به‌دلیل همراهی نکردن مردم، دولت کریمه به‌طور کامل شکل نگرفت.

وی با اشاره به جایگاه ویژه ملت ایران در نصوص دینی و کلام نبوی افزود: در صدر اسلام پیرامون آیه شریفه «وَإِن تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ»، پیامبر اکرم (ص) دست بر شانه حضرت سلمان نهادند و به ملتی اشاره کردند که در مسیر حق با جان و مال انفاق می‌کنند.

حجت‌الاسلام طاهری آکردی افزود: در دوران معاصر نیز حضرت امام خمینی (ره) ملت را برای حاکمیت اسلام به صحنه آورد و مردم از تمامی اقوام، مذاهب و اقشار در میدان حاضر شدند و پای آرمان‌های خود انواع جنگ، ترور و تحریم‌های شکننده را تحمل کردند تا امروز کشور به بالندگی و موازنه قدرت با مستکبران برسد.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در ادامه به وظایف مسئولان و دولتمردان پرداخت و تصریح کرد: ضمن خداقوت به خدمتگزاران نظام، تلاش مسئولان باید هم‌تراز بزرگی و شأن این ملت صبور باشد.

وی تاکید کرد: در حوزه اقتصادی انتظار می‌رود از دیدگاه‌های کارشناسی بهره گرفته شود و با عبرت از سیاست‌های تورم‌زای گذشته که معیشت اقشار مختلف را با تنگنا روبرو کرد، به‌سوی ارتقای رفاه عمومی گام بردارند.

حجت‌الاسلام طاهری آکردی به ضرورت ساماندهی قانونی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: فضای مجازی رهاشده، مهم‌ترین ابزار دشمن برای پمپاژ یأس، سیاه‌نمایی و ترویج ناهنجاری‌هاست.

وی ادامه داد: نبود قانون مشخص برای فضای مجازی سلامت روانی جامعه و آینده نسل نو را در معرض آسیب قرار می‌دهد؛ از این رو صیانت از مرزهای فرهنگی و سلامت فکری خانواده‌ها وظیفه قطعی دستگاه‌های مسئول است.

حجت‌الاسلام طاهری آکردی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به آحاد جامعه و نیروهای میدانی، عبرت‌آموزی از رویدادهای تاریخ اسلام را یک ضرورت دانست و تأکید کرد: در طول تاریخ اسلام، هر جا جبهه حق تا یک‌قدمی فتح پیش رفت اما طعم شکست را چشید، علت اصلی آن تفرقه و رخنه اختلاف در درون جبهه خودی بود؛ واقعه صفین، غربت حضرت مسلم در کوفه و شکست نهضت مختار به دلیل شکاف‌های داخلی رقم خورد.

وی یادآور شد: امروز نیز دشمن به ایجاد دودستگی، تشدید فشارهای اقتصادی و تهاجم روانی امید بسته است، اما با حفظ هوشیاری، پایبندی به وحدت و حرکت در مسیر ولایت، وعده تخلف‌ناپذیر الهی مبنی بر «فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» محقق خواهد شد و پیروزی نهایی به بار خواهد نشست.