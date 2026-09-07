بنیاد هند رجب (HRF) روز دوشنبه اعلام کرد که پیش از سفر گیدون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، به اسلوونی، شکایتی کیفری علیه او به اتهام جنایات جنگی ثبت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - بنیاد هند رجب (HRF) روز دوشنبه اعلام کرد که پیش از سفر مورد انتظار گیدون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، به لیوبلیانا (اسلوونی) در این هفته، یک شکایت کیفری علیه او به اتهام جنایات جنگی، اقدامات نسل‌کشی و شکنجه در غزه در اسلوونی تنظیم کرده است.

این شکایت در دادسرای ناحیه لیوبلیانا و پلیس ثبت شده است.

بنیاد HRF به نقل از اطلاعات ارائه‌شده توسط جنبش حقوق فلسطینیان، یک گروه ابتکار اجتماعی و همبستگی اسلوونیایی، اعلام کرد که انتظار می‌رود ساعر در مراسم افتتاح سفارت جدید اسرائیل در لیوبلیانا در این هفته حضور یابد.

در این شکایت اعلام شده است که ساعر مسئولیت کیفری چندین اقدام در طول جنگ اسرائیل در غزه، از جمله حمله به بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه بین ۸ اکتبر تا ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴، و دستگیری و بازداشت مداوم رئیس بیمارستان، دکتر حسام ابو صفیه، را بر عهده دارد.

HRF همچنین اعلام می‌کند که ساعر در تخریب و اشغال غزه، آوارگی دسته‌جمعی غیرنظامیان و محدودیت‌های اعمال‌شده بر غذا، آب، سوخت و لوازم پزشکی نقش داشته است.

این سازمان اعلام کرد که این شکایت بر اساس قوانین اسلوونی و اسناد حقوقی بین‌المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو، اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی و کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه، تنظیم شده است.

این اقدام پس از اقدامات قبلی HRF در مورد ساعر، از جمله ارسال نامه‌ای به ICC پیش از سفر او به بروکسل در فوریه ۲۰۲۵ و اقدام قانونی مرتبط با سفر او به لندن در آوریل ۲۰۲۵، انجام می‌شود.

این سازمان غیرانتفاعی از مقامات اسلوونی خواست تا درخواست ها را بررسی کرده و اقداماتی را برای اطمینان از اینکه ساعر نمی‌تواند از وضعیت دیپلماتیک خود برای فرار از پاسخگویی استفاده کند، انجام دهند.

دیاب ابوجهجه، مدیرکل HRF، در این بیانیه گفت: «هیچ مقامی، هر چقدر هم که ارشد باشد، بالاتر از قانون نیست.» او افزود که این سازمان از مقامات اسلوونی می‌خواهد تا مسئولان آنچه را که او جنایت علیه فلسطینیان توصیف کرد، تحت تعقیب قرار دهند.

اسلوونی اخیراً بر سر تصمیم اسرائیل برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی جدید در کرانه باختری اشغالی، وتوی بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و ۲۷ کشور عضو آن را وتو کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: وزیر خارجه اسرائیل ، غزه
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