باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیمان حدادی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس پس از پیروزی تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان اظهار کرد: به بازیکنان و کادرفنی خسته نباشید می‌گویم؛ هرچند انتظار ما این بود که شاهد گل‌های بیشتری باشییم و ۴، ۵ گل دیگر می‌توانستیم بزنیم. انتظارات از پرسپولیس بزرگترین و پُر افتخارترین باشگاه کشور باید بالا باشد. امیدوارم در مسابقات بعد روند پیروزی‌ها ادامه داشته باشد. خدا را شکر می‌کنیم که توانستیم با سه امتیاز از زمین بیرون بیاییم و همچنان در کورس قهرمانی باشیم. امیدوارم از بازی بعد تماشاگران بیشتری در ورزشگاه باشند و با تعداد بیشتری این پیروزی‌ها را جشن بگیریم.

او درباره شکایت پرسپولیس از استقلال و یاسر آسانی پس از دربی اظهار کرد: با توجه به مستنداتی که داریم و بررسی‌هایی که تیم ورزشی و حقوقی پرسپولیس انجام داده، از استقلال شکایت کردیم. امیدوارم کمیته انضباطی هر چه سریعتر این پرونده را بررسی و رأی خود را صادر کند. اگر نتیجه نگیریم در دادگاه CAS حق طلبی خودمان را پیگیری خواهیم کرد.

مدیرعامل پرسپولیس در واکنش به این سوال که «هواداران پرسپولیس به تغییر نتیجه دربی امیدوار باشند؟» عنوان کرد: تمام تلاش‌مان را می‌کنیم. مدارکی هم داریم که براساس آن فکر می‌کنم بتوانیم رأی را به سود خودمان بگیریم. تیم حقوقی قوی‌ای داریم که می‌تواند از حق پرسپولیس دفاع کند.

حدادی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا بازیکنان دعوت شده از پرسپولیس به تیم امید در اردوی این تیم برای بازی‌های آسیایی حاضر خواهند شد؟ گفت: برای تیم امید آرزوی موفقیت دارم. بر اساس وظیفه ملی که داریم در اردوی قبلی تیم امید بازیکنان خودمان را دادیم. برای سه بازیکن خودمان هم آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم در ژاپن بدرخشند. براساس وظیفه خودمان با تیم امید همکاری می‌کنیم؛ این موضوع ملی است و انتظار این است که همه باشگاه‌ها همکاری را انجام دهند. سه بازیکن ما فردا در اردوی تیم امید خواهند بود.

او در واکنش به سوالی درباره فحاشی‌های خداداد عزیزی بعد از دیدار مقابل گل‌گهر و انتشار فایل صوتی از این اتفاق گفت: در این خصوص نمی‌توانم صحبت کنم؛ فقط به محسن خلیلی سرپرست جنگجو و مودب خودمان خسته نباشید می‌گویم. او واقعاً در کنار خط با احترام از حق باشگاه ما دفاع می‌کند.