سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید که سوال تکراری درباره دنیل گرا نشان می‌دهد که شما دنبال موضوعی هستید.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن خلیلی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی این تیم برابر ذوب‌آهن در هفته ششم لیگ برتر اظهار کرد:  روند رو به رشد تیم در حال تکمیل شدن است. در کل زیاد بازی درگیری نداشت که حاشیه داشته باشد.صحنه آخر را مکث کردند تا VAR تصمیم بگیرد.داوری خوب بود و بازی حاشیه زیادی نداشت.

او با رد عدم حضور پرسپولیس در جام حذفی، اظهار کرد: در جام حذفی با تمام قوا شرکت می‌کنیم. نقل و انتقالات خوبی به اندازه کافی داشتیم. بازیکنان خوبی داریم و تیم رقیب ما هم اعلام آمادگی کرد و امیدواریم برنامه‌ریزی کنند و در این مسابقات حضور داشته باشیم.

خلیلی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره حواشی به وجود آمده درباره قرارداد دنیل گرا، گفت:درباره گرا هر جلسه نمی‌توانم صحبت کنم، سوال تکراری یعنی دنبال موضوعی هستید.درباره دنیل گرا صفر تا صد توضیح داده شده و این بازیکن الان مصدوم است.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد: هر بازیکنی که شرایط خوبی در تمرین داشته باشد، در ترکیب اصلی قرار می‌گیرد یا به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین می‌شود. ما یک تیم هستیم و همه دنبال موفقیت پرسپولیس هستند.

او افزود:از هواداران تشکر می‌کنم و وقتی آنها کنار تیم هستند، تیم شاداب‌تر بازی می‌کند و نتیجه می‌گیرد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، محسن خلیلی
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