وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه در یک تماس تلفنی با اسماعیل ولد الشیخ احمد، دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی، گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تبریک انتخاب اسماعیل ولد الشیخ احمد دبیرکلی سازمان همکاری اسلامی و آرزوی توفیق برای وی در مسئولیت جدید، ابراز امیدواری کرد دبیرکل جدید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های این سازمان، در مسیر تحکیم وحدت و هماهنگی کشور‌های اسلامی در مواجهه با تحولات و چالش‌های جهان اسلام ایفای نقش کند.

عراقچی در این تماس دبیرکل سازمان همکاری اسلامی را در جریان آخرین تحولات منطقه‌ای متعاقب تجاوز امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران قرار داد و بر ضرورت واکنش مسئولانه کشور‌های اسلامی نسبت به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و مقابله با توسل به زور و تجاوز تأکید کرد.

 

برچسب ها: سازمان همکاری اسلامی ، عراقچی
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