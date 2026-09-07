باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تبریک انتخاب اسماعیل ولد الشیخ احمد دبیرکلی سازمان همکاری اسلامی و آرزوی توفیق برای وی در مسئولیت جدید، ابراز امیدواری کرد دبیرکل جدید با بهرهگیری از ظرفیتهای این سازمان، در مسیر تحکیم وحدت و هماهنگی کشورهای اسلامی در مواجهه با تحولات و چالشهای جهان اسلام ایفای نقش کند.
عراقچی در این تماس دبیرکل سازمان همکاری اسلامی را در جریان آخرین تحولات منطقهای متعاقب تجاوز امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران قرار داد و بر ضرورت واکنش مسئولانه کشورهای اسلامی نسبت به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و مقابله با توسل به زور و تجاوز تأکید کرد.