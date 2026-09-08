باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی علیپور مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس پس از برد سرخپوشان مقابل ذوب‌آهن اظهار کرد: ابتدا به هواداران عزیزمان بابت این برد تبریک می‌گویم. این گل را هم به علی پروین تقدیم می‌کنم. برای من افتخار بزرگی است که نام علیپور در کنار نام بزرگان و پیشکسوت پرسپولیس، علی پروین، قرار بگیرد. علی پروین دست‌نیافتنی است و تمام عناوینی که دارد باعث افتخار من است که نامم در کنار این عزیزان قرار می‌گیرد.

او درباره عملکرد پرسپولیس در این مسابقه گفت: اگر بخواهم واقع‌بینانه نگاه کنم، بازی خوبی نبود، به‌خصوص در نیمه اول. فکر می‌کنم شرایط و فشار بازی دربی باعث شد بازیکنان کمی تحت فشار باشند. خدا هم لطف کرد و با آن پاس پشت پا و ازخودگذشتگی که انجام شد، توانستیم به گل اول برسیم. البته این فداکاری و همدلی بین همه بازیکنان وجود دارد و همان‌طور که دیدید، خود من هم مثل همه بازیکنان، موفقیت تیمی را در اولویت قرار می‌دهم.

مهاجم پرسپولیس درباره انتقادهای هواداران از عملکردش و فرصت‌هایی که از دست داده است، عنوان کرد: در مورد فرصت‌هایی که از دست رفت، اگر علی دقت بیشتری داشته باشد، حرف هواداران کاملاً درست است. همیشه درباره انتقاد خوب صحبت کرده‌ام و الان هم همه انتقادها را می‌پذیرم. واقعاً هواداران درست می‌گویند. تنها کاری که می‌توانم انجام بدهم این است که نسبت به انتقادها و نقاطی که به آنها اشاره می‌کنند، در تمرینات کار کنم و آنها را برطرف کنم.

علیپور ادامه داد: همه این انتقادها به خاطر دلسوزی است و هواداران می‌خواهند علیپور بهتر شود و عملکردی را که از من انتظار دارند، داشته باشم. من هم باید تلاش کنم تا این انتظارات را برآورده کنم.

او در واکنش به اتفاقات اخیر فوتبال ایران و حواشی مربوط به امید عالیشاه و خداداد عزیزی گفت: امید چند وقت با من هم‌بازی بوده و رفیق من است، اما خودم را در جایگاهی نمی‌بینم که درباره این اتفاق نظر بدهم، چون نزدیک به اتفاق نبودم. بهتر است شما دوستان عزیز که همیشه به ما لطف دارید، ما را مقابل هم قرار ندهید.

مهاجم پرسپولیس افزود: اگر چنین اتفاقی افتاده، خوب است به نوعی کمک کنیم که موضوع جمع شود و آرامش به فوتبال برگردد. من همیشه اولین نفری بودم که روز رسانه را به شما عزیزان تبریک می‌گفتم، چون می‌دانم همیشه طرف حق بوده‌اید. به همین خاطر می‌گویم اگر اتفاقی هم افتاده، برای قشنگی فوتبال و بزرگی آن بهتر است همه کمک کنیم تا موضوع مدیریت شود. این اتفاقات برای فوتبال زیبا نیست.

علیپور درباره شرایط خودش و تصمیمات کادر فنی نیز گفت: مربی، کادر فنی و کسانی که کنار تیم هستند تصمیم می‌گیرند چه کسی بازی کند و ما تابع نظر آنها هستیم. وظیفه ما این است که تا زمانی که در زمین هستیم، بهترین عملکردمان را داشته باشیم. خود من به شخصه دوست دارم بیشتر بازی کنم. فوتبالیست دوست دارد بیشتر در جریان مسابقات باشد.

او خاطرنشان کرد: در اروپا لیگ قهرمانان، لیگ اروپا، لیگ کنفرانس، سوپرجام، جام اتحادیه و مسابقات مختلف برگزار می‌شود و اگر این رقابت‌ها به خوبی مدیریت شود، ما هم بیشتر در جریان مسابقات قرار می‌گیریم تا بتوانیم به فوتبال کشورمان خدمت کنیم.

علیپور گفت: با تمام صحبت‌هایی که داشتم، این بازی برای ما تمام شده است. هوادارانمان بدانند که از همین الان برای بازی با خیبر تمرکز کرده‌ایم. خیبر تیم قابل احترامی است و ان‌شاءالله با حمایت هواداران بتوانیم در آن بازی هم عملکرد خوبی داشته باشیم.