باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سجاد باقرنژاد و فرمانده هنگ مرزی ارومیه اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی ارومیه حین کنترل خودروها و افراد در یکی از ایست و بازرسی‌های این هنگ، به فردی مشکوک شده و وی را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، هویت و سوابق فرد مورد نظر بررسی و مشخص شد وی دارای ارتباط با عناصر ضدانقلاب و سلطنت طلب است و تبلیغ جنایات رژیم کودک کش آمریکا را در فضای مجازی انجام می‌دهد که بلافاصله توسط مرزبانان دستگیر شد.

فرمانده هنگ مرزی ارومیه با اشاره به اشراف اطلاعاتی مرزبانان گفت: نیروهای مرزبانی با هوشیاری و رصد مستمر، اجازه هیچ‌گونه تحرک و اقدام علیه امنیت مردم و کشور را در نوار مرزی نخواهند داد.

سرهنگ باقرنژاد خاطرنشان کرد: فرد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

منبع فارس