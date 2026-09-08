باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمدحسین کنعانی زادگان کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس پس از برتری پرسپولیس مقابل ذوب‌آهن اظهار کرد: این بازی از دربی سخت تر بود. سعی می کنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.



او درباره اعتراض ذوب‌آهن به پنالتی گفت: یک برخوردی بود و به داور گفتم چک کند تا ناعدالتی پیش نیاید اما اتفاقی نیفتاده بود.



مدافع پرسپولیس درباره تذکر گرفتن از کریم باقری گفت: روز اولی که به پرسپولیس آمدم از آقا کریم اجازه گرفتم، خوشحالم بزرگی مثل او در کنار ما هست.



او در مورد اتفاقات رخ داده برای عالیشاه در تبریز گفت: دوست ندارم در مورد بازی دیگر تیم ها حرف بزنم. از بزرگان انتظار داریم احترام باشد، خودمان فوتبالی ها بهم احترام بگذاریم از بیرون کسی به ما بی احترامی نمی کند.

کنعانی زادگان افزود: شکست مقابل تراکتور یک اتفاق بود. در آن بازی هم سوار مسابقه بودیم اما در فوتبال وقتی نزنی گل می خوری. ما به گذشته فکر نمی کنیم و به آینده فکر می کنیم. از روز اولی که با بازیکنان حرف زدم تا امروز همدلی در تیم بیشتر می شود. مهم احترام در تیم پرسپولیس است.

او درباره حواشی دربی و ضربه اش به عارف آقاسی تصریح کرد: در فوتبال اتفاقات زیاد می افتد. نمی خواهم به کسی توهین کنم و یا ضربه بزنم. شما دنبال این هستید که حرفی زده شود. هیچ کسی مشکلی ندارد و همه را دوست داریم و به همه احترام می گذاریم.