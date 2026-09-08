باشگاه خبرنگاران جوان – مطابق پیش‌بینی هواشناسی گیلان، از اواخر وقت دوشنبه ۱۶ شهریور ماه بارش‌ها در این استان آغاز شد، در بعضی نقاط بارندگی رگباری و شدید، گاهی خیلی شدید همراه با وزش باد (برخی نواحی شدید، گاهی خیلی شدید) و رعدوبرق بوده است.

شدت بارش‌ها در برخی مناطق گیلان منجر به آبگرفتگی معابر عمومی، مختل شدن عبور و مرور مردم، تردد خودروها و سیلابی شدن مسیل‌ها شده است.

همچنین گزارش‌های مردمی از آبگرفتگی و جاری شدن سیلاب به دنبال رگبار شدید باران در برخی خیابان‌ها، معابر، کوچه‌های این استان حکایت دارد.

رشت، مناطق غربی و شرق استان گیلان بیشترین شدت بارش‌ها را طی ساعت اخیر داشته است.

میزان بارندگی در ایستگاه‌های هواشناسی گیلان

اداره کل هواشناسی گیلان مقادیر بارندگی ایستگاه‌های استان از بعد از ظهر دوشنبه تا ساعت ۲۴ را به این شرح اعلام کرده است:

گیسوم ۵۳ میلی متر، پیلمبرا ۵۱ میلی متر، تالش ۴۴ میلی متر، رشت استانداری ۳۹ میلی متر، رشت توتون ۳۶ میلی متر، رشت کشاورزی ۳۷ میلی متر، املش ۳۵ میلی متر، انزلی ۳۵ میلی متر، آستارا ۳۳ میلی متر، خمام ۲۹ میلی متر، سیاهکل ۲۷ میلی متر، اسب‌وونی تالش ۲۶ میلی متر، آبکنار انزلی ۲۵ میلی متر، صومعه‌سرا ۲۰ میلی متر، فومن ۲۰ میلی متر، لیسار تالش ۲۰ میلی متر، ماسال ۱۷ میلی متر، کیاشهر ۱۷ میلی متر، امامزاده اسحاق ۱۴ میلی متر، رضوانشهر ۱۴ میلی متر، دهشال ۱۴ میلی متر، لاهیجان ۱۱ میلی متر، لنگرود ۱۱ میلی متر، ماسوله ۹ میلی متر و حیران ۷ میلی متر.