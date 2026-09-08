بازیکن سابق پرسپولیس می‌گوید که موتور سرخپوشان در بازی با ذوب‌آهن با تعویض‌های تارتار روشن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اردلان آشتیانی بازیکن سابق و مربی نونهالان  پرسپولیس درباره برد سرخپوشان برابر ذوب آهن در هفته ششم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: کیفیت مهره‌های پرسپولیس از ذوب آهن بالاتر بود. به نظرم تیم ذوب آهن ۱۰ الی ۱۵ دقیقه اول بازی عقب نشسته بود و می‌خواست ضد حمله بزند، اما پرسپولیس در ضد حمله  یک موقعیت گلزنی خلق کرد. البته ذوب آهن  نتوانست این روند را ادامه بدهد و هر چه بازی گذشت هم مالکیت توپ را از دست دادند و هم کانال‌های کناری را به پرسپولیس دادند. در نهایت نیمه اول بازی مجید عیدی با نفوذ خود توانست پاس گل به علیپور بدهد و این بازیکن با اشتباه سوفیانی و مدافع حریف توانست گل بزند.   

او افزود: در نیمه دوم بازی انتظار می‌رفت که پرسپولیس بهتر باشد به خاطر اینکه وضعیت نیمکت پرسپولیس بهتر از ذوب آهن بود و تعویض‌هایی که تارتار  انجام داد، به تیم پرسپولیس خیلی کمک کرد  و در نهایت پوریا شهرآبادی با پاس علیپور توانست گل دوم پرسپولیس را بزند. در کل بازی، پرسپولیس از لحاظ انتقال توپ  خوب  عمل کرد. به نظرم ذوبی‌ها نتوانستند پرسپولیس را به خوبی آنالیز کنند تا بتوانند نقاط قوت سرخپوشان را ببندند و موقعیت گلزنی ایجاد کنند.  

آشتیانی درباره اینکه به نظر می‌رسد اورونوف روحیه لازم را در زمین مسابقه ندارد، بیان کرد: اورونوف شرایط ۲ فصل قبل خود را ندارد و نه در بحث بازپس گیری توپ به تیم پرسپولیس کمک می‌کند و زمانی که توپ را در اختیار دارد کار‌های انفرادی انجام می‌دهد و اکثر دریبل هایش هم ناموفق هست و تقریبا تاثیرگذاری خود را از دست داده است.  

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه تعویض‌های صورت گرفته را چطور دیده است، گفت: تعویض‌ها خیلی به پرسپولیس کمک کرد و اصلا موتور تیم روشن شد.  

او درباره اینکه بازی بعدی پرسپولیس برابر تیم خیبر خرم آباد است، اظهار کرد: تیم خیبر خرم آباد امسال نوسان داشته است. همچنین امسال پرسپولیس تیم خوبی دارد وبعید می‌دانم این جور تیم‌ها بتوانند سد راه پرسپولیس شوند.  

آشتیانی درباره اینکه پرسپولیس می‌تواند برابر تیم‌های بزرگ هم برنده شود، گفت: تیم پرسپولیس بازی‌های ساده خود را برنده شده است، اما استقلال چند بازی اش را پیروز نشده است.  

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه ساختار دفاعی و دروازه بان این تیم را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به هر حال پرسپولیس موقعیت گلزنی به حریف نداد و فقط روی ضدحمله یک موقعیت داده شد.  

او درباره اینکه پرسپولیس بهترین خط حمله لیگ را در اختیار دارد و این تیم می‌تواند امسال قهرمان لیگ برتر شود، بیان کرد: بله، پرسپولیس شانس بالایی برای قهرمانی دارد.  

آشتیانی درباره  عملکرد تیم‌ها در هفته ششم لیگ برتر فوتبال گفت: به نظرم از تیم‌هایی که انتظار داشتیم،   برنده شدند به غیر از  استقلال که نتوانست آلومینیوم را ببرد، اما  اتفاق خاص و شگفتانه‌ای در این بازی رخ نداد.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال
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