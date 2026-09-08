کارشناس داوری درباره قضاوت میثم حیدری در بازی پرسپولیس و ذوب آهن در هفته ششم لیگ برتر فوتبال توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت میثم حیدری در بازی پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان در هفته ششم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: در دقیقه ۴ بازی، بازیکن ذوب آهن بر روی اورونوف خطایی مرتکب نشد و در محوطه جریمه ذوب آهن اتفاقی نیفتاد و تصمیم داور درست بود. در دقیقه ۶ بازی باید خطای بازیکن شماره ۹۹ ذوب آهن باید اعلام می‌شد، چون واقعا خطای بدی بود، اما داور ادامه بازی داد. در دقیقه ۱۱ بازی، خطای هند پنالتی در محوطه جریمه پرسپولیس رخ نداد.

او افزود: در دقیقه ۴۲ بازی، گل اول پرسپولیس به طور کامل صحیح بود. در دقیقه ۵۸ بازی، بازیکن شماره ۲۰ پرسپولیس باید اخطار می‌گرفت. در دقیقه ۶۴ بازی، گل دوم پرسپولیس به درستی زده شد. در دقیقه ۷۴ بازی، بازیکن ذوب آهن به خاطر گرفتن حمله موثر باید اخطار می‌گرفت. در دقیقه ۷۵ بازی، برای اولین بار قانون ۵ ثانیه زدن ضربه کرنر اعمال شد و به درستی داور مسابقه ضربه دروازه داد. در دقیقه ۷۹ بازی اخطار به بازیکن شماره ۱۴ ذوب آهن درست بود. در دقیقه ۸۳ بازی، کمک داور مسابقه به درستی ادامه بازی داد و مهاجم پرسپولیس در آفساید نبود، اما نتوانست استفاده کند.

کارشناس داوری بیان کرد: در دقیقه ۸۴ بازی، مدافع ذوب آهن بر روی بازیکن پرسپولیس خطای پنالتی مرتکب نشد و اعلام کرنر درست بود. در دقیقه ۹۰+۶ بازی در محوطه جریمه پرسپولیس ادامه بازی درست بوده است. مضاف بر اینکه اگر تیمی رنگ پیراهنش سفید است نباید افرادی که برانکارد را حمل می‌کنند لباس سفید بپوشند. در مجموع قضاوت حیدری و کمک هایش خوب بودند.

رودنیل درباره اینکه سوت پایان زده شد، اما داور مسابقه با دستور VAR داشت صحنه خطای باکیچ در محوطه جریمه را مورد بررسی قرار می‌داد، گفت: قانون جدید داوری می‌گوید اگر داور مسابقه سوت پایان را بزند، اما اگر VAR، داور مسابقه را صدایش بزند که بیاید صحنه خطا را ببیند و اگر خطای پنالتی باشد باید داور این خطا را بگیرد.

او درباره اینکه باکیچ بر روی بازیکن ذوب آهن خطا کرد، گفت: اصلا صحنه نشان داده نشد و داور مسابقه هم سوت پایان بازی را زد و رفت. در مجموع حیدری قضاوت تاثیر گذاری نداشت.