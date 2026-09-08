محمد اسفندیار پور می گوید که هیچ سندی در مورد فحاشی عالیشاه وجود ندارد که او را محروم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد اسفندیار پور مدیرعامل باشگاه گل گهر سیرجان درباره اتفاقات رخ داده در بازی با تراکتور اظهار کرد: من صدایی از امید عالیشاه نشنیدم.  اگر حرفی زده می‌شود باید سندی وجود داشته باشد و هیچ سندی در مورد فحاشی عالیشاه وجود ندارد.   امید عالیشاه الان چهار جلسه محروم شده اما من چیزی از او نشنیدم و از سمت ما هیچ‌چیزی نبوده است. ناظر بازی نوشته و احتمالا روی همین موضوع امید عالیشاه محروم شده است. بازیکنان ما  در فضای فحاشی نیستند و در مرام گل‌گهر فحاشی نیست. چطور از پشت در بسته صدای امید عالیشاه را تشخیص داده‌اند؟ من متوجه نمی‌شوم چگونه صدای عالیشاه تشخیص داده شده و او  توهینی نکرده است. 

او افزود: من نباید بگویم چه فردی ویدیو را پخش کرده است؟ الان موضوع صحبت‌های خداداد عزیزی است یا وویسی که پخش شده است؟ چرا نباید این وویس پخش می‌شد؟ امید عالیشاه هر سال در تبریز تحت فشار است و به او بی‌احترامی می‌شود. موضوع من فراتر از گل‌گهر است. چرا خداداد عزیزی باید چنین صحبت‌هایی انجام می‌داد؟ دوستان نباید فرار رو به جلو کنند. انتظار ویژه‌ای از فدراسیون فوتبال نداریم و دنبال عدالت هستیم و کوتاه نمی‌آییم. کارشناسان داوری باید دیدار را بررسی کنند. 

برچسب ها: تیم گل گهر سیرجان ، امید عالیشاه
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