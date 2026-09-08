باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حجت کریمی مدیرعامل باشگاه تراکتور درباره مدیریت هواداران پیش از دیدار با گل‌گهر اظهار کرد: پیش از آغاز بازی، با کانون هواداران و فرمانده یگان ویژه جلسه‌ای تشکیل دادیم. بنده و خداداد عزیزی در آن جلسه حضور داشتیم و از هواداران درخواست کردیم که به بازیکنان تیم رقیب بی‌احترامی نکنند. خوشبختانه هواداران ما تا پیش از وقوع حوادث خاص بازی، هیچ‌گونه بی‌احترامی انجام ندادند.

مدیرعامل تراکتور با اشاره به ریشه درگیری‌ها افزود: زمانی که امید عالیشاه در زمین بازی به سمت هواداران تراکتور بی‌احترامی کرد، فضا تغییر کرد؛ تصاویر این اتفاق نیز کاملاً مشخص و موجود است. همچنین به دلیل چیدمان رختکن‌های ورزشگاه یادگار امام که روبه‌روی یکدیگر قرار دارند، صدای بی‌احترامی‌های امید عالیشاه به خداداد عزیزی به وضوح شنیده می‌شد.

کریمی با انتقاد شدید از فرآیند انتشار فایل صوتی منتسب به خداداد عزیزی بیان کرد: این فایل صوتی نخست توسط شبکه‌های معاند پخش شد. در واقع، این فایل توسط برخی افراد به دست این شبکه‌ها رسید و آن‌ها اقدام به انتشار آن کردند. جای سؤال است کسی که اقدام به ضبط این مکالمه کرده، چرا به آبروی طرف مقابل فکر نکرده است؟

او با اشاره به پیامدهای اخلاقی این اقدام افزود: حریم خصوصی افراد باید محترم شمرده شود. دیشب فرزندم از من می‌پرسید که داستان قضیه آقای خداداد چیست و من واقعاً نمی‌توانستم پاسخی به او بدهم. این‌گونه اقدامات، جامعه را آزرده‌خاطر می‌کند و دور از اخلاق حرفه‌ای است.

مدیرعامل تراکتور با ابراز ناراحتی از فضای حاکم بر ورزشگاه در آن دیدار، به رفتارهای ناشایست نسبت به ستاره‌های ملی‌پوش این تیم اشاره کرد و افزود: شما مشاهده کردید که در آن بازی تا چه اندازه به علیرضا بیرانوند و شجاع خلیل‌زاده توهین شد. آیا این رفتارها و فحاشی‌های ناموسی در ورزشگاه، امری پذیرفتنی و درست است؟

کریمی گفت: من به دلیل اتفاقاتی که در تبریز و در بازی با گل‌گهر افتاد، از تمام مردم ایران عذرخواهی می‌کنم.