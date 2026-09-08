مدیرعامل باشگاه تراکتور می‌گوید که فایل صوتی منتسب به خداداد عزیزی نباید پخش می‌شد و ذهنیت مردم را خراب کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حجت کریمی مدیرعامل باشگاه تراکتور درباره  مدیریت هواداران پیش از دیدار با گل‌گهر اظهار کرد: پیش از آغاز بازی، با کانون هواداران و فرمانده یگان ویژه جلسه‌ای تشکیل دادیم. بنده و خداداد عزیزی در آن جلسه حضور داشتیم و از هواداران درخواست کردیم که به بازیکنان تیم رقیب بی‌احترامی نکنند. خوشبختانه هواداران ما تا پیش از وقوع حوادث خاص بازی، هیچ‌گونه بی‌احترامی انجام ندادند.
 
مدیرعامل تراکتور با اشاره به ریشه درگیری‌ها افزود: زمانی که امید عالیشاه در زمین بازی به سمت هواداران تراکتور بی‌احترامی کرد، فضا تغییر کرد؛ تصاویر این اتفاق نیز کاملاً مشخص و موجود است. همچنین به دلیل چیدمان رختکن‌های ورزشگاه یادگار امام که روبه‌روی یکدیگر قرار دارند، صدای بی‌احترامی‌های امید عالیشاه به خداداد عزیزی  به وضوح شنیده می‌شد.
 
کریمی با انتقاد شدید از فرآیند انتشار فایل صوتی منتسب به خداداد عزیزی  بیان کرد: این فایل صوتی نخست توسط شبکه‌های معاند پخش شد. در واقع، این فایل توسط برخی افراد به دست این شبکه‌ها رسید و آن‌ها اقدام به انتشار آن کردند. جای سؤال است کسی که اقدام به ضبط این مکالمه کرده، چرا به آبروی طرف مقابل فکر نکرده است؟
 
او  با اشاره به پیامدهای اخلاقی این اقدام افزود: حریم خصوصی افراد باید محترم شمرده شود. دیشب فرزندم از من می‌پرسید که داستان قضیه آقای خداداد چیست و من واقعاً نمی‌توانستم پاسخی به او بدهم. این‌گونه اقدامات، جامعه را آزرده‌خاطر می‌کند و دور از اخلاق حرفه‌ای است.
 
مدیرعامل تراکتور با ابراز ناراحتی از فضای حاکم بر ورزشگاه در آن دیدار، به رفتارهای ناشایست نسبت به ستاره‌های ملی‌پوش این تیم اشاره کرد و افزود: شما مشاهده کردید که در آن بازی تا چه اندازه به علیرضا بیرانوند و شجاع خلیل‌زاده توهین شد. آیا این رفتارها و فحاشی‌های ناموسی در ورزشگاه، امری پذیرفتنی و درست است؟ 
 
کریمی گفت: من به دلیل اتفاقاتی که در تبریز و در بازی با گل‌گهر افتاد، از تمام مردم ایران عذرخواهی می‌کنم.
 
مدیرعامل تراکتور در خصوص تنش‌های رخ داده برای خداداد عزیزی  گفت: اگر عزیزی  فحش داده است، حتماً یک نفر یک کاری کرده است.
 
او با انتقاد از نحوه مدیریت داور در این مسابقه ادامه داد: خداداد عزیزی به داور گفت که امید عالیشاه   به شما فحش می‌دهد، اما داور به جای برخورد قاطع، تنها به عالیشاه کارت زرد نشان داد. من الان می‌توانم بگویم که عالیشاه چه فحش رکیکی به داور داد که البته باید روی آن بوق گذاشت.
 
کریمی تصریح کرد: به حکم کمیته انضباطی احترام می‌گذاریم اما متوجه نمی‌شوم چرا نباید خداداد عزیزی را در ورزشگاه راه ندهیم. شروع تمام این حواشی از داوری بود. خداداد عزیزی به داور چه چیزی گفت که او را از کنار زمین اخراج کردند؟ داور تمام تلاش خود را کرد تا نتیجه بازی برای گل‌گهر تغییر کند.
 
مدیر عامل باشگاه تراکتور گفت: تمام تلاشمان را می‌کنیم که فحاشی‌ها در استادیوم‌ها جمع شوند. شجاع خلیل‌زاده بعد از بازی با گل‌گهر آمد و به من گفت چرا جلوی فحاشی سکوها را گرفتید؟ از من بابت این موضوع ناراحت بود. 

کریمی تصریح کرد: اگر خداداد عزیزی فحاشی کرده، حتما یک‌نفر کاری انجام داده است. امید عالیشاه به داور فحاشی کرد و خداداد عزیزی به داور گفت بازیکن حریف به شما فحش می‌دهد اما خداداد عزیزی کارت زرد گرفت. شروع درگیری از اینجا بود، اما  عزیزی کارت قرمز گرفت. داور کنترل خوبی روی بازی نداشت. عالیشاه جلوی همه به عزیزی بی‌احترامی کرد و آنقدر صدای او بلند بود که همه فهمیدند عالیشاه است. هواداران ما به بازیکنان گل‌گهر بی‌احترامی نکردند.
 
او افزود: اتفاقات را مرور کنیم. بازی با چادرملو اردکان باید بدون حضور تماشگران برگزار می‌شود اما متاسفانه با حضور تماشاگران برگزار شد. شجاع خلیل‌زاده و علیرضا بیرانوند مقابل چادرملو کلی فحش خوردند. آیا حرکتی انجام دادند که علیه بیرانوند و خلیل‌زاده فحاشی می کنند؟ شجاع خلیل‌زاده فحش ناموسی می‌خورد، این درست است؟ بازی با شمس‌آذر هم مشکلاتی وجود داشت و داوران اشتباه کردند. در بازی با شمس‌آذر قزوین یک‌پنالتی ما را نگرفتند.
 
برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور تبریز ، خداداد عزیزی
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