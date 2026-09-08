باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - قائد رحمتی اظهار کرد: بسیاری از مناطق عشایری لرستان به‌دلیل شرایط کوهستانی، مسیر‌های صعب‌العبوری دارند و بارندگی‌های سال گذشته نیز موجب آسیب و انسداد برخی راه‌های عشایری شد.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۵۰ کیلومتر از راه‌های عشایری تعمیر و مرمت شده و چهار دهانه پل و آب‌نما نیز با اعتباری حدود ۵۶ میلیارد ریال احداث یا تعمیر شده است.

مدیرکل امور عشایری لرستان با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی مسیر‌های کوچ گفت: هدف این است که پیش از آغاز کوچ عشایر، مسیر‌های مورد نیاز در مناطق قشلاقی بازگشایی شود تا عشایر در زمان جابه‌جایی با مشکل تردد مواجه نشوند.

هشدار به عشایر درباره بارش‌های شدید

رحمتی با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های پاییزی و احتمال وقوع بارندگی‌های شدید و سیلابی در استان، از عشایر خواست از استقرار در حاشیه رودخانه‌ها، مسیر سیلاب و نقاط پرخطر خودداری کنند

وی ادامه داد: ادارات امور عشایری شهرستان‌ها موظف هستند محل استقرار عشایر، مسیر تردد دام و راه‌های عشایری را به‌صورت روزانه بررسی کنند.

رحمتی تصریح کرد: با توجه به کوهستانی بودن مناطق عشایری، احتمال ریزش و انسداد مسیر‌ها پس از بارندگی وجود دارد و نیرو‌های امور عشایری آماده‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بازگشایی مسیر‌های مسدود اقدام کنند.

۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای تولید عشایری

مدیرکل امور عشایری لرستان با اشاره به ظرفیت دامداری عشایر گفت: عشایر استان حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام در اختیار دارند و حدود ۲۵ درصد پروتئین مورد نیاز استان را تأمین می‌کنند.

وی افزود: در راستای حمایت از تولید و توسعه پرواربندی، تاکنون نزدیک به ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای تأمین نهاده‌های دامی و خرید دام در اختیار عشایر قرار گرفته است.

رحمتی گفت: پرداخت تسهیلات براساس درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه انجام می‌شود و تلاش می‌کنیم درخواست‌های عشایر در صورت بروز مشکل یا تأخیر، در سریع‌ترین زمان بررسی و تعیین تکلیف شود.

زیرساخت اسکان دائمی ۳۵ خانوار عشایری فراهم شد

وی همچنین از حمایت امور عشایری از اسکان دائمی خانوار‌های عشایری خبر داد و گفت: در صورت تقاضای عشایر و معرفی اراضی از سوی دستگاه‌های متولی، زیرساخت‌های مورد نیاز برای اسکان دائمی ایجاد خواهد شد.

رحمتی افزود: سال گذشته یک سایت اسکان برای ۳۵ خانوار عشایری در زمینی به مساحت دو هکتار و با اعتباری حدود ۵۰ میلیارد ریال ایجاد شد.

خدمات بهداشتی رایگان در مناطق عشایری

مدیرکل امور عشایری لرستان همچنین از راه‌اندازی پایگاه بهداشتی در منطقه دادآباد خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، این پایگاه با حضور کارشناسان بهداشت و پزشک عمومی فعال شده و خدمات بهداشتی رایگان به خانواده‌های عشایری ارائه می‌کند.

رحمتی در پایان با قدردانی از جامعه عشایری استان اظهار کرد: عشایر لرستان همواره در شرایط مختلف در کنار سایر اقشار استان حضور داشته‌اند و امور عشایری نیز تلاش می‌کند خدمات مورد نیاز این جامعه را بدون وقفه ارائه دهد.