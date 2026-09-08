بارش شدید و سیل‌آسای باران باعث آبگرفتگی معابر عمومی در بیشتر شهر‌های مازندران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش باران که از شب گذشته در نقاط مختلف استان آغاز شده در بیشتر مناطق مازندران، علاوه بر آب‌گرفتگی معابر و اختلال در تردد، موجب قطع برق در برخی شهر‌های این منطقه از جمله جویبار و بروز خسارت در نقاط مختلف شده است.

فعالیت سامانه بارشی در مازندران که از شامگاه دوشنبه آغاز شد، از بامداد سه‌شنبه با تشدید بارش‌های رگباری و سیل‌آسا، بخش‌هایی از استان را تحت تأثیر قرار داد و موجب آب‌گرفتگی معابر، افزایش سطح آب رودخانه‌ها، کندی تردد خودرو‌ها، اختلال در رفت‌وآمد و بروز خسارت در برخی مناطق شده است.

بارندگی شدید همچنین در برخی نقاط خسارت‌هایی به زیرساخت‌ها و تأسیسات وارد کرده و نیرو‌های خدمات‌رسان و امدادی برای بررسی وضعیت و رفع مشکلات ایجادشده در مناطق مختلف استان در حال فعالیت هستند.

برچسب ها: جاری شدن سیل ، وضعیت آب و هوا
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