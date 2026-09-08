باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایراننژاد - مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با تشریح آخرین وضعیت فرآیند ثبتنام در مدارس گفت: «تاکنون حدود ۹۱.۲۶ درصد از دانشآموزان ثبتنام خود را در سامانههای مربوطه نهایی کردهاند و فرآیند ساماندهی مدارس برای آغاز سال تحصیلی با سرعت و دقت در حال پیگیری است.»
وی با اشاره به وضعیت ثبتنام در پایههای مختلف تحصیلی افزود: «در میانپایهها، روند ثبتنام مطابق با پیشبینیها و برنامهریزیهای انجامشده همسطح با سال گذشته پیش میرود و چالش خاصی در این بخش وجود ندارد.»
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به تغییرات جمعیتی در مقطع ابتدایی تصریح کرد: «در پایه اول ابتدایی شاهد کاهش حدود ۵ هزار نفری آمار نوآموزان ورودی نسبت به سال تحصیلی گذشته هستیم که این موضوع نشاندهنده افت جمعیت دانشآموزی در ورودیهای مقطع ابتدایی است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد که آموزش و پرورش تمامی تمهیدات لازم را برای ساماندهی بهینه کلاسهای درس، معلمان و آغاز باکیفیت و بدون دغدغه سال تحصیلی جدید اتخاذ کرده است.