بازیگر پیشکسوت سینما از نابرابری عرضه و تقاضا در بازیگری گلایه کرد و از جوانان خواست تا بجای انتخاب بازیگری و بیکاری در این حرفه، به سایر مشاغل رجوع کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - هوشنگ توکلی، کارگردان و بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون درباره مولفه‌های بازیگری و شرایط ورود افراد به حرفه هنر گفت: انتخاب هر نوع فعالیت هنری به استعداد‌های اولیه، خواسته‌ها و استعدادیاب‌هایی بر می‌گردد، که می‌تواند استعداد نوجوانان را تشخیص و راهنمایی کند. من این شانس را داشتم که این افراد سر راه زندگی‌ام قرار گیرند و دست به انتخاب‌های درست بزنم. مطمئن هستم اگر مجدد به عقب بازگردم، همین راه را ادامه می‌دهم.

توکلی در پاسخ به این سوال که جوانان از چه راهی وارد حرفه بازیگری شوند؟ توضیح داد: ما دچار معضل سیاسی - اجتماعی هستیم. ما تولید نداریم! در واقع، نسل جوان ما تحصیل‌کرده بیکار است، که در نهایت خیال‌پردازی می‌کند. کدامیک از حرفه‌ها به این خیال‌پردازی‌ها پر و بال می‌دهد؟ مسلماً هنر. اگر شرایط منطقی‌ای داشتیم، تولید داشتیم و هر کدام از جوانان در جای مناسب خود قرار داشتند، کمتر به سمت فعالیت هنری سوق پیدا می‌کردند.

این بازیگر پیشکسوت انتخاب افراد برای ورود به دنیای هنر و بازیگری را از روی اجبار و نداشتن شغل دانست و گفت: اکنون انتخاب جوانان از روی اجبار و کاذب است. معلوم نیست تمام کسانی که متقاضی حرفه بازیگری هستند، چقدر استعداد دارند؟ چقدر می‌توانند رشد کنند؟ من معتقدم دوران خوبی نیست و انتخاب‌ها به خواسته جوانان آسیب می‌زند. کاش چنین مراکز آموزشی نداشتیم، تا جوانان به سمت کار و زندگی اجتماعی می‌رفتند و خودشان را گرفتار خیالات واهی نمی‌کردند. همین نابرابری عرضه و تقاضا بحران‌زاست.