باشگاه خبرنگاران جوان - محمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: با توجه به صدور هشدار نارنجی و فعالیت سامانه بارشی که سبب آبگرفتگی و سقوط درختان در برخی معابر شهری و انسداد مسیرهای دسترسی شده است، بنا به پیشنهاد ستاد مدیریت بحران و دستور استاندار مازندران تمام ادارات، مراکز آموزش و دستگاههای اجرایی استان به استثنای دستگاههای خدمات رسان و امدادی امروز سه شنبه ۱۷ شهریور تعطیل است و امتحانات مدارس و دانشگاهها لغو میباشد.
بانکها هم تعطیل هستند
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران گفت: به دلیل آب گرفتگی در اکثر شعب مازندران، بانکها نیز امروز سه شنبه ۱۷ شهریور تعطیل شد.
قاسمی طوسی افزود: با توجه به شدت بارش امروز و آبگرفتگی شدید اکثر شعب بانکهای استان و عدم امکان خدمات دهی به مشتریان و مردم عزیز بانکهای استان نیز امروز سهشنبه ۱۷ شهریور ماه تعطیل است.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران