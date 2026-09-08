مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از تعطیلی تمام ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان به لیل بارندگی شدید امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: با توجه به صدور هشدار نارنجی و فعالیت سامانه بارشی که سبب آبگرفتگی و سقوط درختان در برخی معابر شهری و انسداد مسیر‌های دسترسی شده است، بنا به پیشنهاد ستاد مدیریت بحران و دستور استاندار مازندران تمام ادارات، مراکز آموزش و دستگاه‌های اجرایی استان به استثنای دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی امروز سه شنبه ۱۷ شهریور تعطیل است و امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها لغو می‌باشد.

بانک‌ها هم تعطیل هستند

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران گفت: به دلیل آب گرفتگی در اکثر شعب مازندران، بانک‌ها نیز امروز سه شنبه ۱۷ شهریور تعطیل شد.

قاسمی طوسی افزود: با توجه به شدت بارش امروز و آبگرفتگی شدید اکثر شعب بانک‌های استان و عدم امکان خدمات دهی به مشتریان و مردم عزیز بانک‌های استان نیز امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ماه تعطیل است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: تعطیلی ادارات ، وضعیت آب و هوا
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