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 شکست سنگین پدافند آمریکا مقابل ایران از زبان تحلیلگر سابق سیا + فیلم

بر اساس اظهارات لری جانسون، تحلیلگر سابق سیا، ایران در یک هفته ۵ رادار پیشرفته و ۳ آتشبار از سامانه‌های دفاعی THAAD آمریکا را منهدم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - لری جانسون، تحلیلگر سابق سیا گفت: مردم آمریکا از سوی دولت خودشان درباره آنچه در حال وقوع است، فریب داده می‌شوند. ایران پنج رادار را منهدم کرده است. این رادارها دو نوع هستند. یکی از آنها ۵۰۰ میلیون دلار قیمت دارد و دو دستگاه دیگر هر کدام یک میلیارد دلار قیمت دارند.

ما در مجموع حدود ۱۰ آتشبار THAAD در سراسر جهان داریم و ایران سه مورد از آنها را منهدم کرده است. یعنی ۳۰ درصد از کل سامانه‌های THAAD ما در جهان. ایران در همین یک هفته سه مورد از آنها را منهدم کرده است.

 

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