باشگاه خبرنگاران جوان - پیام آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی جدید، برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، درگذشت مرجع عالی‌قدر جهان اسلام حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی، آخرین وضعیت تنگه هرمز، آغاز سال تحصیلی جدید بدون دانش‌آموزان مینابی، سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و روز پربار کاروان جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا با کسب مدال‌های طلا و نقره از عناوین روزنامه‌های امروز چهارشنبه یکم مهر است.