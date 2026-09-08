رئیس اداره نظارت بر وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، درباره نحوه بیمه افراد شاغل در چند کارگاه توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - بسیاری از افراد به واسطه ماهیت شغلی خود به صورت همزمان با چند کارفرما همکاری میکنند؛ حسابداران، مشاوران و برخی نیروهای تخصصی از جمله افرادی هستند که ممکن است در طول یک ماه در دو یا چند کارگاه فعالیت داشته باشند. در چنین شرایطی این سوال برای برخی بیمهشدگان مطرح است که آیا امکان پرداخت حق بیمه از سوی چند کارفرما وجود دارد و در زمان استفاده از تعهدات تأمین اجتماعی، سوابق بیمهای آنها چگونه محاسبه خواهد شد؟
بر اساس مقررات تأمین اجتماعی، فعالیت همزمان یک فرد در چند کارگاه، مانعی برای بیمهپردازی او ایجاد نمیکند و کارفرمای هر کارگاه موظف است متناسب با میزان کارکرد و مزدی که به فرد پرداخت میکند، حق بیمه مربوط به همان کارگاه را پرداخت کند.
پرداخت حق بیمه از سوی چند کارفرما قانونی است
عباس سیفالهپور، رئیس اداره نظارت بر وصول حق بیمه اداره کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وضعیت بیمهشدگانی که به صورت همزمان برای دو یا چند کارفرما فعالیت میکنند، گفت: در قانون تأمین اجتماعی برای افرادی که به واسطه نوع و ماهیت شغل خود برای چند کارفرما فعالیت میکنند، پیشبینیهای لازم صورت گرفته است.
وی افزود: برخی از بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی به صورت همزمان برای دو یا چند کارفرما کار میکنند. به عنوان مثال، یک حسابدار ممکن است با چند مجموعه همکاری داشته باشد و برای هر کدام از آنها خدمات حسابداری ارائه دهد. در چنین شرایطی هر کارفرما باید متناسب با کاری که از فرد دریافت میکند و مزدی که به او پرداخت میشود، حق بیمه وی را به صورت جداگانه پرداخت کند.
سیفالهپور با استناد به ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی اظهار کرد: این موضوع در قانون پیشبینی شده و در خصوص تعهدات مربوط به افرادی که برای دو یا چند کارفرما فعالیت میکنند نیز مقررات مشخصی وجود دارد.
سوابق بیمهای هر کارگاه جداگانه محاسبه میشود
رئیس اداره نظارت بر وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: این طور نیست که اگر فردی به صورت همزمان در چند کارگاه فعالیت داشته باشد، حق بیمه پرداختی از سوی یکی از کارگاهها، حق بیمه کارگاه دیگر را پوشش دهد. هر کارگاهی که طبق قانون حق بیمه فرد را پرداخت میکند، سابقه بیمهای مربوط به همان کارگاه نیز در زمان برقراری تعهدات محاسبه خواهد شد.
وی بیان کرد: در زمان برقراری تعهدات قانونی، سابقه بیمهپردازی فرد در هر یک از کارگاهها به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار میگیرد و تعهدات مربوط به هر کارگاه نیز متناسب با بیمهپردازی انجامشده محاسبه و پرداخت میشود.
سیفالهپور تأکید کرد: بنابراین پرداخت حق بیمه از سوی دو یا چند کارفرما، به معنای پرداخت حق بیمه اضافه و زائد نیست و هر کارفرما مکلف است نسبت به میزان کاری که فرد برای آن کارگاه انجام میدهد، تکلیف قانونی خود را انجام دهد.
تأمین اجتماعی مانعی برای اشتغال همزمان در چند کارگاه ایجاد نمیکند
وی با بیان اینکه فعالیت همزمان در چند کارگاه با بیمه شدن در سازمان تأمین اجتماعی منافاتی ندارد، گفت: اگر فردی در یک کارگاه مشغول به کار باشد و کارگاه دیگری نیز او را بیمه کند، این موضوع در قانون پیشبینی شده است و سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند برای بیمهشدهای که در چند محل فعالیت میکند، محدودیت ایجاد کند.
رئیس اداره نظارت بر وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی افزود: ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی که از سال ۱۳۵۴ مصوب شده، این موضوع را مورد توجه قرار داده است و امروز نیز تعداد زیادی از بیمهشدگان به واسطه نوع شغل خود در دو یا چند کارگاه فعالیت میکنند و حق بیمه آنها نیز باید مطابق قانون از سوی کارفرمایان هر یک از این کارگاهها به صورت جداگانه پرداخت شود.
سیفالهپور خاطرنشان کرد: در سازمان تأمین اجتماعی از اصطلاح «دوکارگاهی» یا «چندکارگاهی» برای این افراد استفاده میشود و سوابق و تعهدات مربوط به هر کارگاه، مطابق مقررات و میزان بیمهپردازی انجامشده، محاسبه خواهد شد.