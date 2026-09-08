مسئول تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری از اهدای اعضای خانم ۴۴ ساله خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر پانته آ رمضان‌نژاد گفت:  زینب داودی از شهرستان کوهرنگ که در اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تأیید مرگ مغزی ایشان توسط تیم اهداء عضو و همچنین أخذ رضایت از خانواده فهیم و نوع دوستش، در مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد، اعضای بدن این مادر فداکار جداسازی و به بیماران نیازمند عضو، اهدا گردید. 

 وی از همه خانواده‌های ایثارگر اهدا کننده عضو بیماران مرگ مغزی تقدیر و برای این عزیزان از درگاه خداوند صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت نمود.
 
گفتنی است: به منظور ترویج فرهنگ خداپسندانه اهدای عضو، علاقمندان می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی به آدرس www.skums.ac.ir نسبت به تکمیل "فرم عضویت در خانواده بزرگ اهداکنندگان عضو" اقدام و یا با پیامک کردن کد ملی خود و کلمه اهدا به سرشماره ۳۴۳۲ کارت اهدای عضو را در کمتر از ۳۰ ثانیه دریافت نمایند.

البته داشتن کارت اهدای عضو، تنها به معنای رضایت بیمار برای اهدا می‌باشد و رضایت اولیای دم برای اهدای عضو الزامی است.

برچسب ها: اهدای عضو اهدای زندگی ، مرگ مغزی
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