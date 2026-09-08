باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - محمدحسین بابایی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با تأکید بر نقش راهبردی بیمه در پایداری تولید بخش کشاورزی، گفت: کشاورزی به‌طور طبیعی در معرض طیف گسترده‌ای از مخاطرات قرار دارد و بیمه می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مدیریت ریسک، از سرمایه و درآمد بهره‌برداران صیانت کرده و زمینه استمرار فعالیت‌های تولیدی را فراهم کند.

او افزود: تقویت نظام بیمه‌ای در بخش کشاورزی باید با رویکرد حمایت از تولیدکننده، تسهیل فرآیند‌ها و افزایش دسترسی بهره‌برداران به خدمات بیمه‌ای دنبال شود. هر اندازه پوشش بیمه‌ای محصولات و فعالیت‌های کشاورزی هدفمندتر و کارآمدتر باشد، توان بخش کشاورزی برای عبور از خسارت‌های ناشی از حوادث و مخاطرات نیز افزایش خواهد یافت.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، بررسی مسائل و چالش‌های موجود در حوزه بیمه کشاورزی را از محور‌های مهم این کارگروه عنوان کرد و گفت: ضروری است مسائل و موانع موجود با نگاه کارشناسی شناسایی و برای رفع آنها راهکار‌های عملیاتی ارائه شود تا بهره‌برداران بتوانند در زمان مناسب از ظرفیت‌های بیمه‌ای استفاده کنند.

بابایی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان بخش‌های مرتبط ادامه داد: ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای نیازمند همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌های مسئول و مرتبط است. هدف ما این است که با پیگیری مستمر موضوعات و مصوبات، فرآیند خدمت‌رسانی به کشاورزان و بهره‌برداران تسهیل شود و حمایت‌های بیمه‌ای به شکل مؤثرتری در خدمت تولید قرار گیرد.

او بیمه را یکی از مؤلفه‌های مهم در حمایت از امنیت اقتصادی بهره‌برداران دانست و گفت: کاهش ریسک‌های اقتصادی، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و جلوگیری از خروج بهره‌برداران از چرخه تولید، از آثار مهم تقویت بیمه کشاورزی است؛ بنابراین باید از ظرفیت‌های موجود برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و ارتقای رضایتمندی تولیدکنندگان استفاده کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین بر ارتباط مستقیم توسعه بیمه کشاورزی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی بر افزایش تاب‌آوری اقتصادی، حمایت از تولید و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌ها تأکید دارد و بیمه کشاورزی دقیقاً در همین مسیر می‌تواند نقش‌آفرین باشد. حمایت از تولیدکننده در برابر خسارت‌ها، حفظ سرمایه‌های بخش کشاورزی و استمرار تولید، از الزامات تقویت اقتصاد مقاوم و پایدار است.

بابایی در پایان گفت: رویکرد سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در حوزه بیمه، حمایت از تولید، کاهش ریسک و فراهم کردن شرایط مناسب برای تداوم فعالیت بهره‌برداران است و این موضوع با جدیت در چارچوب برنامه‌های اقتصادی و حمایتی بخش کشاورزی استان پیگیری خواهد شد.