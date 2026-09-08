باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مریم نشیبا، گوینده برنامه قدیمی «شب‌بخیر کوچولو» درباره وضعیت این روز‌های رادیو پس از جنگ گفت و بیان کرد: متاسفانه رادیو بعد از وقوع جنگ تحمیلی دیگر آن فعالیت‌های گذشته را ندارد. البته مسئولین سعی می‌کنند به طریق مختلف از حضور همکاران استفاده کنند و کار را پیش ببرند. امیدوارم در آینده نزدیک مجدد به شرایط قبل از جنگ بازگردیم.

نشیبا در واکنش به درگذشت صدا‌های ماندگار رادیو که نظیرش در رادیو پیدا نمی‌شود، گفت: ما نمی‌توانیم کمبود بسیاری از عزیزانمان را جبران کنیم. وقتی به نبودشان فکر می‌کنیم، بی‌نهایت صدمه می‌بینیم.

گوینده برنامه «شب‌بخیر کوچولو» در پاسخ به این سوال که تا چه حد می‌توان از روش‌های نوین مانند هوش مصنوعی برای زنده نگه‌داشتن صدا و نام درگذشتگان رادیو استفاده کرد؟ بیان کرد: از روش‌های جدید اطلاعی ندارم. اما می‌دانم با بازسازی هم، آن صدا صدای اصلی نخواهد شد! شاید برای کسانی که دلتنگشان هستند، بتوان از این روش استفاده کرد و ما را به زمانی ببرند، که خودشان بوده‌اند.