باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی با تاکید بر تشدید نظارت بر شالیکوبی‌های گیلان اظهار کرد: با توجه به فصل برداشت برنج، نظارت بر فعالیت واحدهای شالیکوبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مدیران شهرستان‌ها باید با دقت و جدیت این موضوع را دنبال کنند.

وی افزود: امسال برای نخستین بار خدمات ارائه‌ شده در واحدهای شالیکوبی سنتی و مدرن به صورت تفکیک‌شده مشخص شده و نرخ‌های مربوط به هر بخش نیز تعیین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اهمیت رعایت سهم کشاورزان از برنج سالم بیان کرد: مبنای محاسبات، میزان برنج سالم حاصل از هر ۱۰۰ کیلوگرم شلتوک است و کارشناسان و مدیران شهرستان‌ها باید اشراف کامل بر اعداد و شاخص‌های تعیین‌شده داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد: هیچ‌گونه اغماضی در برابر تخلف قابل قبول نیست و در صورت مشاهده تخطی از نرخ‌های مصوب یا تضییع حقوق کشاورزان، موضوع باید در اسرع وقت پیگیری شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید در کنار مردم و کشاورزان باشیم و اجازه ندهیم برخی افراد از شرایط موجود سوءاستفاده کنند.

محمدی افزود: همان‌طور که مشکلات واحدهای شالیکوبی و تولیدکنندگان مورد توجه قرار می‌گیرد، حقوق قانونی کشاورزان نیز باید به طور کامل رعایت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به فرصت ۲۰ روزه پیش‌رو برای تشدید نظارت‌ها اضافه کرد: مدیران شهرستان‌ها باید با جدیت و حساسیت، برنامه نظارتی را اجرا و گزارش عملکرد خود را به سازمان ارائه کنند.

وی در پایان گفت: واحدهایی که در چارچوب ضوابط فعالیت کرده و حقوق کشاورزان را رعایت کنند، به عنوان واحدهای امین و نمونه شناسایی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

منبع: روابط عمومی