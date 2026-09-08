سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران از تحقق بیش از ۵۷ درصدی تعهد ثبت تسهیلگران زن روستایی از ابتدای امسال تاکنون در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - مهدی خلیلی سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران با اشاره به نقش کلیدی و محوریت زنان در توسعه روستایی و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی، گفت: از ابتدای امسال تاکنون، با تلاش کارشناسان درسراسراستان، تعداد ۲۰ نفر از زنان مستعد و فعال روستایی به‌عنوان «تسهیلگر زن روستایی» شناسایی و اطلاعات آنان در سامانه جامع مربوطه به ثبت رسیده است.

او با بیان اینکه تعهد استان مازندران در سال جاری شناسایی و ثبت ۳۵ تسهیلگر زن روستایی است، افزود: با ثبت ۲۰ نفر در ۶ ماه نخست سال، بیش از ۵۷ درصد از تعهد امسال استان محقق شده است و برنامه‌ریزی لازم برای تحقق ۱۰۰ درصدی این تعهد تا پایان سال با جدیت دنبال می‌شود.

خلیلی درباره اهمیت نقش تسهیلگران زن روستایی، گفت: تسهیلگران زبده روستایی به‌عنوان پل ارتباطی میان کارشناسان ترویج و جامعه زنان روستایی، نقش بسزایی در انتقال دانش روز کشاورزی، توانمندسازی خانوارها، توسعه صندوق‌های اعتبارات خرد و ایجاد کسب‌وکار‌های پایدار خانگی ایفا می‌کنند.

او افزود: شناسایی و آموزش این افراد سبب تقویت شبکه ترویج در عمق روستا‌ها شده و زمینه را برای حضور فعال‌تر زنان در طرح‌های جهش تولید و بهبود معیشت جوامع محلی فراهم می‌سازد.

برچسب ها: زنان روستایی ، اشتغال بانوان
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