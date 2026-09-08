گزارش‌ها از حملات گسترده موشکی و پهپادی انصارالله یمن به شهر‌های ابها، خمیس مشیط و جیزان در عربستان سعودی خبر می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - گزارش‌ها از حملات گسترده یمن به اهداف متعدد در عربستان سعودی حکایت دارد. بر اساس اخبار رسیده، موج جدیدی از موشک‌ها و پهپاد‌ها از یمن به سمت شهر ابها و سایر نقاط عربستان شلیک شده است. 

شبکه المسیره یمن نیز از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق مختلف عربستان از جمله ابها، خمیس مشیط و جیزان خبر داده است.

همچنین گزارش‌ها حاکی از هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی ملک خالد در استان خمیس مشیط است.

محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله، تصریح کرده است که نیرو‌های مسلح یمن، تجاوز و پیشروی مزدوران سعودی به سمت کوه‌های البنات در شرق الجوف را دفع کرده‌اند. وی افزوده است که نیرو‌ها و تجهیزات کمکی مزدوران سعودی در الجوف با چندین موشک بالستیک هدف قرار گرفته که به انهدام ده‌ها خودرو و ادوات نظامی و کشته و زخمی شدن ده‌ها مزدور (از جمله چند سرکرده آنها) انجامیده است.

عربستان روز سه‌شنبه ادعا کرد که بر اثر حملات انصارالله یمن به شهر‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی در جنوب عربستان سعودی، دست‌کم ۷۳ تن زخمی شده‌اند. 

سرتیپ ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف، گفت که انصارالله حملات را شهر‌های ابها، خمیس مشیط، جیزان و نجران انجام داده‌اند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، عربستان
خبرهای مرتبط
انصارالله از سرنگونی چهارمین پهپاد شناسایی در ۲۴ ساعت خبر داد
انصارالله: تجاوز مستمر عربستان به یمن بی‌پاسخ نمی‌ماند
حمله به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای پایان می‌یابد
دمشق ورود نتانیاهو به خاک سوریه را محکوم کرد
زلنسکی در یک قدمی حادثه هوایی؛ پهپاد به هواپیمای رئیس‌جمهور اوکراین نزدیک شد
فراخوان هشت کشور عربی و اسلامی برای تحریم شهرک‌های یهودی‌نشین
اوکراین تأسیسات گازی روسیه در سیبری را هدف قرار داد
تحریم‌ها علیه شهرک‌های غیرقانونی؛ شکست دیپلماتیک و ناکامی بزرگ برای نتانیاهو
لبنان: اسرائیل از زمان توافق، حدود ۷۷۰۰ بار آن را نقض کرده است
مدودف: جنگ اوکراین باید با شروط روسیه پایان یابد
سی بی اس: چندین هواپیمای جنگی آمریکا در حمله ایران به اردن آسیب دیدند
ترامپ: پوتین می‌خواهد درباره اوکراین به توافق برسد
آخرین اخبار
کاهش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز نسبت به روز قبل
سی بی اس: چندین هواپیمای جنگی آمریکا در حمله ایران به اردن آسیب دیدند
ترامپ: پوتین می‌خواهد درباره اوکراین به توافق برسد
اوکراین تأسیسات گازی روسیه در سیبری را هدف قرار داد
دمشق ورود نتانیاهو به خاک سوریه را محکوم کرد
ترامپ: جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای پایان می‌یابد
تحریم‌ها علیه شهرک‌های غیرقانونی؛ شکست دیپلماتیک و ناکامی بزرگ برای نتانیاهو
زلنسکی در یک قدمی حادثه هوایی؛ پهپاد به هواپیمای رئیس‌جمهور اوکراین نزدیک شد
مدودف: جنگ اوکراین باید با شروط روسیه پایان یابد
فراخوان هشت کشور عربی و اسلامی برای تحریم شهرک‌های یهودی‌نشین
لبنان: اسرائیل از زمان توافق، حدود ۷۷۰۰ بار آن را نقض کرده است
تصویب قطعنامه آمریکا و اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام 
کاتس: نیروهای اسرائیلی از جنوب سوریه عقب‌نشینی نمی‌کنند
آژانس بین المللی انرژی اتمی به پرونده هسته‌ای سوریه پایان داد
عربستان برای مناطق جنوب غربی خود هشدار خطر صادر کرد
اوکراین با وام اتحادیه اروپا حدود هزار موشک پاتریوت خریداری می‌کند
بهای نفت از صد دلار گذشت
کرملین: هیئت آمریکایی در سفر به مسکو پیامی از کی‌یف نداشت
قیمت گاز اروپا به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ رسید
وزارت نفت عراق از آسیب به یکی از نفتکش‌های این کشور خبر داد
مشاور پوتین: آمریکا باید کمک به کی‌یف را متوقف کند
انفجار در شمال سوریه ۱۴ کشته بر جای گذاشت
اسرائیل ساخت ۷۴۷ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری اشغالی را بررسی می‌کند
کرملین: احتمال ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه با آمریکا و اوکراین بررسی شد
سفارت روسیه در مجارستان: به اقدامات خصمانه پاسخ می‌دهیم
پاکستان از احتمال فعال شدن «توافق مکه» خبر داد
تاکید روسیه بر نبود یک طرح عملی برای پایان جنگ اوکراین
یمن: عربستان به‌دلیل حمایت از فلسطین به ما حمله می‌کند
هشدار درباره جهش قیمت گاز در اروپا پیش از زمستان
حادثه برای یک شناور در نزدیکی بندر راشد امارات