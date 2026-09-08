باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - گزارش‌ها از حملات گسترده یمن به اهداف متعدد در عربستان سعودی حکایت دارد. بر اساس اخبار رسیده، موج جدیدی از موشک‌ها و پهپاد‌ها از یمن به سمت شهر ابها و سایر نقاط عربستان شلیک شده است.

شبکه المسیره یمن نیز از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق مختلف عربستان از جمله ابها، خمیس مشیط و جیزان خبر داده است.

همچنین گزارش‌ها حاکی از هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی ملک خالد در استان خمیس مشیط است.

محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله، تصریح کرده است که نیرو‌های مسلح یمن، تجاوز و پیشروی مزدوران سعودی به سمت کوه‌های البنات در شرق الجوف را دفع کرده‌اند. وی افزوده است که نیرو‌ها و تجهیزات کمکی مزدوران سعودی در الجوف با چندین موشک بالستیک هدف قرار گرفته که به انهدام ده‌ها خودرو و ادوات نظامی و کشته و زخمی شدن ده‌ها مزدور (از جمله چند سرکرده آنها) انجامیده است.

عربستان روز سه‌شنبه ادعا کرد که بر اثر حملات انصارالله یمن به شهر‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی در جنوب عربستان سعودی، دست‌کم ۷۳ تن زخمی شده‌اند.

سرتیپ ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف، گفت که انصارالله حملات را شهر‌های ابها، خمیس مشیط، جیزان و نجران انجام داده‌اند.

منبع: الجزیره