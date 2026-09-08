باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- فاطمه محمدخانی، سرمربی تیم هندبال بانوان سپاهان، درباره شرایط این تیم در فصل جدید اظهار کرد: امسال نیز مانند فصل گذشته با هدف قهرمانی وارد مسابقات می‌شویم. می‌دانیم مسیر سختی در پیش داریم، اما تلاش می‌کنیم با تمام توان برای تکرار قهرمانی بجنگیم و دوباره روی سکوی نخست قرار بگیریم.

وی با اشاره به تغییرات و جوان‌گرایی در ترکیب سپاهان افزود: بازیکنان خوبی به تیم اضافه شده‌اند و باشگاه سپاهان بار دیگر از ظرفیت آکادمی خود استفاده کرده است. تعدادی از بازیکنان جوان و نوجوان نیز به تیم اضافه شده‌اند و تلاش کرده‌ایم تیمی جوان را وارد لیگ کنیم.

محمدخانی ادامه داد: امیدواریم با سرمایه‌گذاری روی این بازیکنان، بتوانیم به رشد و پیشرفت آنها کمک کنیم تا در آینده نیز شاهد حضورشان در تیم‌های ملی باشیم.

سرمربی تیم هندبال بانوان سپاهان همچنین درباره بازیکنان جدید تیم گفت: در این فصل بازیکنانی به جمع ما اضافه شده‌اند و امیدواریم حضور آنها بتواند به تیم کمک کند. همچنین از برخی بازیکنان فصل گذشته جدا شده‌ایم و ترکیب تیم با توجه به نیاز‌های فنی و اهداف باشگاه شکل گرفته است.

وی در پایان با قدردانی از حمایت‌های باشگاه سپاهان خاطرنشان کرد: حمایت باشگاه سپاهان، مانند همیشه، پشتوانه مهمی برای تیم هندبال بانوان بوده است. جا دارد از مدیرعامل باشگاه سپاهان تشکر کنم که با وجود شرایط موجود، بار دیگر به بهترین شکل از تیم هندبال بانوان حمایت کردند. ما نیز وظیفه داریم با تمام قدرت در مسابقات حاضر شویم و برای کسب عنوان قهرمانی تلاش کنیم.