مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کردستان گفت: در پی وقوع حریق در ارتفاعات منطقه حفاظت‌شده «عبدالرزاق» شهرستان سقز، با حضور به‌موقع محیط‌بانان و یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان، از گسترش آتش به سایر بخش‌های این زیستگاه ارزشمند جلوگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ، فرزاد زندی ادامه داد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در ارتفاعات منطقه حفاظت‌شده عبدالرزاق، تیم‌های عملیاتی و محیط‌بانان منطقه بلافاصله به محل اعزام شدند و عملیات مهار حریق را آغاز کردند.

وی با اشاره به شدت و گستردگی آتش در ساعات اولیه، افزود: با تلاش بی‌وقفه محیط‌بانان و آتش‌بانان، این حریق مهار شد؛ با این وجود متأسفانه در این حادثه، بیش از ۲ هکتار از پوشش گیاهی و مراتع منطقه دچار خسارت شد.

زندی ضمن قدردانی از زحمات شبانه‌روزی محیط‌بانان و نیرو‌های یگان حفاظت شهرستان‌های استان، بر لزوم هوشیاری عمومی تأکید کرد و گفت: از تمامی شهروندان، طبیعت‌دوستان و ساکنان جوامع محلی درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی یا فعالیت مشکوک در اراضی ملی و مناطق حفاظت‌شده، مراتب را در اسرع وقت به نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از زیستگاه‌ها و گونه‌های جانوری یک وظیفه همگانی است و مشارکت فعال مردم در پیشگیری از چنین حوادثی، نقشی تعیین‌کننده در جلوگیری از بروز خسارات جبران‌ناپذیر به منابع طبیعی استان دارد.

منبع روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست کردستان

برچسب ها: کردستان ، محیط زیست ، اتش سوزی جنگل
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