رئیس پلیس فتا استان اصفهان نسبت به ورود بدون آموزش به بازار رمزارز و خطر ضررهای سنگین مالی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ نعمتالله طاهرپور نسبت به ورود بدون آگاهی و آموزش به حوزه رمزارزها و احتمال متحمل شدن ضررهای مالی سنگین هشدار داد و گفت: حوزه رمزارز یک حوزه فنی و تخصصی است و افرادی که قصد ورود به این بازار را دارند، باید پیش از سرمایهگذاری با اصول اولیه آن آشنا شوند.
وی افزود: افرادی که میخواهند وارد حوزه رمزارزها شوند، باید آموزشهای مقدماتی لازم را در مؤسسات مجاز طی کنند و حداقل با اصول اولیه این حوزه آشنا شوند و بعد وارد بازار رمزارز شوند. همچنین لازم است با مباحثی مانند تحلیلهای نموداری و سایر موضوعات آموزشی مرتبط با این حوزه آشنایی داشته باشند.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان ادامه داد: در بسیاری از پروندههایی که با آن مواجه هستیم، متأسفانه شهروندان صرفاً به دلیل توصیه یا تجربه یکی از دوستان، آشنایان یا بستگان خود و بدون هیچگونه آموزش و شناختی وارد حوزه رمزارز شدهاند و در ادامه ضررهای هنگفتی را متحمل شدهاند که این موضوع اصلاً شایسته نیست.
طاهرپور با اشاره به اهمیت تأمین امنیت کیف پولهای رمزارزی بیان کرد: در حوزه رمزارزها امکان استفاده از کیف پولهای نرمافزاری و سختافزاری وجود دارد. ما همیشه توصیه میکنیم که شهروندان ترجیحاً از کیف پولهای سختافزاری استفاده کنند و برای کیف پول خود نیز رمزهای قوی و حتی احراز هویت دو مرحلهای در نظر بگیرند.
وی با اشاره به اهمیت حفاظت از عبارت بازیابی یا کلیدهای دسترسی کیف پول رمزارزی گفت: نکته بسیار مهمی که باید شهروندان به آن توجه کنند این است که حروف یا کلیدهای رمز کیف پول که معمولاً شامل ۱۲ کلمه است، با کل دارایی رمزارزی فرد ارتباط مستقیم دارد.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: هر شهروندی که وارد این حوزه شده است، باید بداند اگر این کلیدهای رمز را در اختیار فرد دیگری قرار دهد یا اجازه دهد دیگران آن را مشاهده کنند، در واقع سرمایه خود را در معرض دسترسی غیرمجاز، سرقت و آسیب قرار داده است.
طاهرپور تأکید کرد: کلیدهای رمز یا عبارت بازیابی کیف پول، اصل دارایی رمزارزی شماست؛ بنابراین به هیچ وجه این اطلاعات را در اختیار هیچ فردی قرار ندهید و اجازه مشاهده آن را نیز به دیگران ندهید و حتماً به صورت کاملاً محرمانه از آن نگهداری و محافظت کنید.
منبع تسنیم