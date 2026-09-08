باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا رضایی، سرپرست اداره حمل ونقل کالا اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم از جابجایی نزدیک به ۳ میلیون و ۱۰۶ هزار تن کالا، طی شش ماه گذشته دراستان قم خبرداد.

وی افزود: در نیمه نخست امسال نزدیک به ۳ میلیون و ۱۰۶ هزار تُن کالا، از استان با ناوگان عمومی حمل شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۳ میلیون و ۴۵ هزار تن) درصد رشد داشته‌است.

وی با بیان اینکه جابه‌جایی این میزان تناژ کالا طی شش‌ماهه نخست سالجاری در قالب تنظیم و صدور بیش از ۲۴۵ هزار و ۵۷۰ بارنامه انجام، اضافه کرد: تعداد بارنامه‌ها صادره نیز در مقایسه با شش‌ماهه اول سال گذشته (۲۴۰ هزار و ۱۰۴ بارنامه) بیش از ۲ درصد رشد داشته‌است.

رضایی درادامه به بیشترین میزان کالا‌های حمل شده استان با ناوگان جاده‌ای، در شش ماه اول امسال اشاره کرد و گفت: گازوئیل، سیمان فله و بنزین ... هریک به ترتیب بیشترین میزان کالای حمل شده با ناوگان جاده‌ای را از استان قم به خود اختصاص داده‌اند.

سرپرست اداره حمل ونقل کالا اداره کل راهداری و حمل ونقل جادده‌ای استان قم تصریح کرد: طی ۶ ماهه نخست سال گذشته بیشترین میزان کالا حمل شده از استان شامل، سیمان، میلگرد وآهن آلات بوده است.

زهرا رضایی بیشترین میزان کالا صادره از استان قم را در اردیبهشت ماه دانست و گفت: طی ۶ ماه گذشته، بیشترین میزان صدور کالا از مبدا قم به استان تهران بوده است.

وی با یادآور‌ی این مطلب که متغیر‌های اقتصادی و ضرورت‌های اجتماعی موجب تنوع در انتخاب گزاره‌های صادراتی می‌شود عنوان کرد: بحمدا... استان قم به دلیل موقعیت کریدوری راه‌های آن از سویی و نزدیکی به مراکز صنعتی کشور در استان‌های تهران، اصفهان، مرکزی و ... از سویی دیگر، نرخ رشد و تنوع در ارسال کالا به دیگر نقاط کشوری و برون مرزی را داراست.

رضایی دربخش دیگری از این خبر به تعداد ناوگان عمومی حمل کالا دراستان قم اشاره و عنوان کرد:

هم اینک ۶۲ شرکت حمل‌ونقل کالا، ۲۴۷۱ دستگاه ناوگان باری، ۱۶۲۸ دستگاه وانت بار و در مجموع ۴ هزار و ۸۳۵ نفر راننده در بخش حمل و نقل کالا در استان قم فعالیت دارند.

منبع:راهداری قم