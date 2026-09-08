باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نتایج انتخابات زاکسن-آنهالت در آلمان نگرانیهایی را برای کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ایجاد کرده است، پس از آنکه حزب «آلترناتیو برای آلمان» در صدر قرار گرفت و کالاس نسبت به پیامدهای آنچه که او تهدید روسیه توصیف کرد، هشدار داد.
کالاس پس از دیدار با نخست وزیر لیتوانی، گفت بزرگترین نگرانی او این است که کشورهای اروپایی ممکن است خود را با تهدیدهایی مواجه ببینند که برای آنها به اندازه کافی آماده نیستند.
او افزود: «من صرفا نگرانم که در شرایطی از خواب بیدار شویم که به اندازه کافی برای جلوگیری از تهدیدها و محافظت از خود تلاش نکردهایم»، اما در عین حال اذعان کرد که تصمیم در مورد آینده آلمان بر عهده شهروندان آلمانی در چارچوب نظام دموکراتیک است.
کالاس نتایج انتخابات آلمان را به آنچه که او اختلاف نظر در عرصه سیاسی اروپا در مورد ارزیابی «تهدید روسیه» میداند، مرتبط دانست.
او خاطرنشان کرد که برخی از نیروهای سیاسی که معتقدند «تهدید روسیه» ادعایی است و اقدامی از سوی اروپا را ایجاب نمیکند، از حمایت انتخاباتی فزایندهای برخوردارند که نشاندهنده حضور فزاینده جریانهای مخالف سیاستهای امنیتی اتخاذ شده توسط نهادهای اروپایی است.
اظهارات کالاس در زمانی مطرح میشود که صحنه سیاسی آلمان شاهد پیشرفت قابل توجه حزب راست افراطی است که مواضع شکاکانهتری نسبت به سیاستهای دولت در قبال روسیه و هزینههای نظامی اتخاذ میکند.
در انتخابات پارلمان ایالتی زاکسن-آنهالت که در ۶ سپتامبر برگزار شد، حزب «آلترناتیو برای آلمان» با کسب ۴۳.۸ درصد آرا، از حزب «اتحادیه دموکرات مسیحی» به ریاست فریدریش مرتس، صدراعظم این کشور که ۱۷.۲ درصد آرا را به دست آورد، پیشی گرفت.
این نتیجه نشان دهنده یک شکست انتخاباتی برای اتحادیه دموکرات مسیحی است که افزایش هزینههای دفاعی را به یکی از ارکان اصلی سیاست فعلی خود تبدیل کرده است.
مرتس روز پس از رایگیری اذعان کرد که این نتیجه یکی از بدترین شکستهایی است که حزبش در انتخابات دهههای اخیر متحمل شده است، ضمن اینکه هشدار داد که پیامدهای این رایگیری میتواند فراتر از مرزهای سیاست داخلی آلمان گسترش یابد.
نتایج انتخابات، شکاف فزایندهای را بین رویکرد دولت آلمان به مسائل دفاعی و امنیتی از یک سو، و مواضع بخشی از رایدهندگان در برخی ایالتها از سوی دیگر، در زمانی که این مسائل در جامعه آلمان به طور فزایندهای حساس میشوند، آشکار میکند.
این نتایج در شرایطی در اروپا حاصل میشود که بحث در مورد میزان هزینههای دفاعی، سیاست در قبال روسیه و محدودیتهای نقش اروپا در امور امنیتی همچنان ادامه دارد. موضوع تعامل با مسکو یکی از مسائلی است که در سالهای اخیر واگرایی آشکاری بین احزاب اروپایی ایجاد کرده است.
منبع: آر تی