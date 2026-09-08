کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی زنجان گفت: سامانه بارشی که از دوشنبه وارد استان شده تا صبح فردا چهارشنبه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی قدیمی گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی روزهای چهارشنبه تا ظهر شنبه هفته آینده شرایط جوی پایدارتری را در اغلب مناطق استان شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه آسمان در اغلب مناطق استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، اظهار داشت: شرایط جوی در شهرستان طارم متفاوت با دیگر نقاط استان خواهد بود به طوریکه در همه این مدت آسمان ابری برای طارم پیش بینی شده است.

قدیمی با بیان اینکه در برخی ساعات امروز بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید رخ می دهد، یادآور شد: از بعدازظهر شنبه هفته آینده سامانه بارشی جدیدی وارد استان می شود و در بیشتر مناطق استان فعالیت خواهد کرد.

وی ادامه داد: به لحاظ دمایی امروز دمای نواحی مختلف استان کاهش می یابد و هوای خنک روزهای آینده تداوم خواهد داشت.

قدیمی ادامه داد: دمای فعلی شهر زنجان ۱۸ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت دو درجه کاهش یافته است.

وی افزود: طی شبانه روز گذشته ابهر و خرمدره با ۹ درجه کمترین و گیلوان با ۳۸ درجه بیشترین دمای ثبت‌ شده را در استان داشته و دمای شهر زنجان نیز بین ۱۲ و ۳۱ درجه در نوسان بوده است.

استان زنجان از ۵۷ ایستگاه هواشناسی برخوردار است که کارشناسان حرفه‌ای در چهار باب از این ایستگاه‌ها به صورت شبانه روزی و چهار ایستگاه دیگر نیز به طور ۱۲ ساعته، مستقر هستند.

داده‌های وضعیت جوی در مابقی ایستگاه‌های استان نیز به صورت خودکار جمع آوری می‌شود.