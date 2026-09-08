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 شوک نفتی در راه آمریکا + فیلم

سیاستمدار آمریکایی، از نزدیک بودن عبور قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار خبر داد و هشدار داد که این امر ضمن افزایش بی‌سابقه قیمت سوخت در آمریکا، به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تلفات نظامی واشنگتن در منطقه خواهد انجامید.

باشگاه خبرنگاران جوان - جیم هایمز سیاستمدار آمریکایی گفت: در یکی دو هفته آینده شاهد عبور قیمت نفت از ۱۰۰ دلار خواهیم بود؛ در واقع، شاید همین امروز به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد. این موضوع باعث خواهد شد قیمت سوخت برای مصرف‌کنندگان آمریکایی در پمپ‌بنزین‌ها بسیار بالا برود. این احتمال وجود دارد که شاهد تلفات بیشتری در میان نیروهای نظامی‌مان در منطقه باشیم. پیش‌بینی‌های مربوط به رشد اقتصادی هم کاهش خواهد یافت، چون وقتی نتوانید به نفت دسترسی داشته باشید، چنین اتفاقی می‌افتد.

 

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