باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایلام اظهار کرد: ۶۷ کیلومتر شبکه فیبر نوری با حمایت مخابرات در شهر ایلام در دست اجرا است که بستر گسترش هر چه بیشتر خدمات ارتباطی بر پایه فیبر نوری را فراهم میکند.
علی کریمی افزود: ساخت ۱۰ پایگاه جدید نسل پنجم تلفن همراه (۵G) در استان پیشبینی شده است که راهاندازی آنها پس از تأمین تجهیزات فنی مورد نیاز انجام خواهد شد.
وی در ادامه گفت: منابع مالی ساخت پایگاههای جدید از محل منابع داخلی اپراتورهای تلفن همراه تأمین میشود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایلام ادامه داد: کار اجرایی این پایگاهها پس از فراهم شدن منابع مالی و تجهیزات فنی در محدودههای پیشبینیشده آغاز خواهد شد.
کریمی شمار پایگاههای فعال نسل پنجم تلفن همراه در استان را پنج پایگاه اعلام کرد و افزود: توسعه این شبکه با هدف افزایش پوشش و بهبود کیفیت خدمات تلفن همراه دنبال میشود.
وی بیان کرد: راهاندازی پایگاههای جدید، دسترسی مشترکان به خدمات ارتباطی باکیفیتتر و پایدارتر را گسترش خواهد داد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایلام از توسعه شبکه فیبر نوری در منطقه رزمندگان شهر ایلام بهعنوان یکی از طرحهای مهم این حوزه نام برد.
کریمی گفت: یک مرکز ارتباطی با حدود ۴۲ هزار مشترک در این محدوده، در جریان جنگ رمضان آسیب دید و توسعه فیبر نوری در این منطقه میتواند زمینه بهبود کیفیت خدمات مشترکان را فراهم کند.
وی افزود: شبکه تلفن ثابت در بخشهای مختلف شهر ایلام، بهویژه منطقه رزمندگان، در قالب طرح «برگردان» از بستر کابل مسی به فیبر نوری منتقل میشود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایلام توضیح داد: طرح برگردان با هدف جایگزینی تدریجی شبکه مسی با فیبر نوری اجرا میشود تا ضمن نوسازی شبکه، پایداری و کیفیت خدمات تلفن ثابت افزایش یابد.
کریمی ادامه داد: اجرای این طرح، ظرفیت عرضه خدمات نوین ارتباطی را فراهم میکند و پاسخگوی نیاز روزافزون مشترکان به اینترنت پرسرعت و پایدار خواهد بود.
وی تأکید کرد: توسعه همزمان فیبر نوری و شبکه نسل پنجم تلفن همراه از مهمترین برنامههای حوزه ارتباطی استان برای نوسازی شبکه و گذر از بسترهای سنتی به فناوریهای نوین است.
اینترنت بر بستر فیبر نوری، بسته به نوع سرویس و ظرفیت شبکه، امکان دسترسی به سرعتهای ۱۰۰ مگابیت تا یک گیگابیت بر ثانیه را فراهم میکند و از زیرساختهای اصلی توسعه خدمات دیجیتال و شهر هوشمند به شمار میرود.
تکمیل زیرساختهای ارتباطی شهرها و اجرای طرحهای جدید در مناطق دورافتاده ایلام، نیازمند تداوم همکاری نهادهای استانی است تا زمینه دسترسی گستردهتر مردم به خدمات نوین ارتباطی فراهم شود.
منبع ایرنا