سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در پاسخ به سوالی درباره توانایی هدف قرار دادن ناو‌هایی که در محاصره اقتصادی شرکت می‌کنند گفت، مطمئن باشید که توانایی آن را داریم و نتایج آن را می‌بینید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرتیپ سیدمجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح روز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ در حاشیه حضور در منزل شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده و دیدار و گفت‌و‌گو با خانواده این شهید که با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری انجام شد، در گفت وگویی اظهار داشت: کلاً برنامه ۴ ساله شهید شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده را که تقدیم مجلس شده را با همان مسیر و قدرت و انگیزه دقیقاً دنبال می‌کنیم و مدیران وزارت دفاع در همین مسیر حرکت می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره توانایی هدف قرار دادن ناو‌هایی که در محاصره اقتصادی شرکت می‌کنند گفت که مطمئن باشید که توانایی آنرا داریم و نتایجش را می‌بینید ان‌شاءالله.

برچسب ها: وزارت دفاع ، ناوهای آمریکا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۵
سلام حقوق نیروهای مسلح رو افزایش بدین
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