مدیرکل هواشناسی گیلان از تداوم بارش ها در گیلان خبر داد و گفت: شرایط جوی تا عصر فردابرای فعالیت های دریایی مناسب نمی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - محمد داد رس، مدیر کل هواشناسی گیلان به جریانات ناپایدار در گیلان اشاره کرد  گفت : بر اثر بارش های شدید برخی از معابر شهرستانهای استان دچار آبکرفتگی شده است. 

مدیر کل هواشناسی گیلان با بیان اینکه شرایط جوی ناپایدار در استان تا فردا چهارشنبه ادامه دارد ، افزود : شرایط برای ورود خروج کشتی به بندر طی امروز سه شنبه  تا فردا چهار شنبه نامناسب می باشد. 
وی تصریح کرد: شرایط جوی تا عصر چهار شنبه برای شنا و فعالیت های دریایی نامناسب می باشد.

داد رس اذعان داشت: در این مدت املش با ۱۴۴میلیمتر بارش و سیاهکل با ۱۰۳میلیمتر بارش بیشترین بارش ها را به خود اختصاص داده است.

وی گفت : طبق اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی استان  در این مدت شهرستان رودبار  کمترین بارش گزارش شده است. 

برچسب ها: بارش ، گیلان
خبرهای مرتبط
رشت/
ادامه بارش باران در گیلان
گيلان و خراسان جنوبی پربارش و کم بارش ترین هاي كشور
رشت/
بارش بیش از 400 میلی متر باران در گیلان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
برگزاری همایش طنزپهلو، فردا در فومن
تکمیل بخشی از طرح‌های نهضت ملی مسکن رشت تا ۲ ماه آینده
گیلان به بالگرد اطفای حریق مجهز شد
از سوخت و چوب قاچاق تا اشیای عتیقه و ماینر غیرمجاز
همایش نخبگان وظیفه ستادکل نیروهای مسلح در رشت
ضرورت تجهیز و تقویت امکانات مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی
تدوین نقشه راه سازمان مدیریت بحران کشور/ احتمال ال‌نینو در ۲۷ استان کشور وجود دارد
سرقت‌های سریالی کابل برق در گیلان
جزای نقدی راننده متخلف به دلیل رهاسازی پسماند غذایی در معابر آستانه‌اشرفیه
نجات گردشگران اهل عسلویه در پی طغیان رودخانه در رودسر
ساخت راه آهن رشت - آستارا در چه مرحله‌ای است؟