مدیرکل هواشناسی گیلان از تداوم بارش ها در گیلان خبر داد و گفت: شرایط جوی تا عصر فردابرای فعالیت های دریایی مناسب نمی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - محمد داد رس، مدیر کل هواشناسی گیلان به جریانات ناپایدار در گیلان اشاره کرد گفت : بر اثر بارش های شدید برخی از معابر شهرستانهای استان دچار آبکرفتگی شده است.

مدیر کل هواشناسی گیلان با بیان اینکه شرایط جوی ناپایدار در استان تا فردا چهارشنبه ادامه دارد ، افزود : شرایط برای ورود خروج کشتی به بندر طی امروز سه شنبه تا فردا چهار شنبه نامناسب می باشد.

وی تصریح کرد: شرایط جوی تا عصر چهار شنبه برای شنا و فعالیت های دریایی نامناسب می باشد.

داد رس اذعان داشت: در این مدت املش با ۱۴۴میلیمتر بارش و سیاهکل با ۱۰۳میلیمتر بارش بیشترین بارش ها را به خود اختصاص داده است.

وی گفت : طبق اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی استان در این مدت شهرستان رودبار کمترین بارش گزارش شده است.