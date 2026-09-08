وزیر نیرو برای افتتاح چند طرح آبرسانی و بررسی روند اجرای طرح‌های حوزه آب و برق وارد استان بوشهر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - عباس علی‌آبادی با استقبال مدیران و مسئولان استان وارد فرودگاه بین‌المللی عسلویه شد.

در سفر وزیر نیرو به استان بوشهر، ۲ طرح آب‌شیرین‌کن با سرمایه‌گذاری مجموع ۱۱۵۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

همچنین مدرسه ۱۲ کلاسه متوسطه دوم دخترانه‌ام کلثوم شهر نخل تقی شهرستان عسلویه با زیربنای ۲۲۰۰ مترمربع و سرمایه‌گذاری ۱۱۰۰ میلیارد ریال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

بازدید از آب‌شیرین‌کن‌های سیراف- جم و دیر نیز از دیگر برنامه‌های وزیر نیرو است.

جلسه جمع‌بندی این سفر نیز با حضور وزیر نیرو، استاندار بوشهر، نماینده مردم شهرستان‌های دیر، کنگان، عسلویه و جم در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران چهار شهرستان جنوبی استان و مدیران عامل شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نیرو در استان بوشهر برگزار می‌شود.

برچسب ها: وزیر نیرو ، سفر استانی
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