باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علیآبادی با استقبال مدیران و مسئولان استان وارد فرودگاه بینالمللی عسلویه شد.
در سفر وزیر نیرو به استان بوشهر، ۲ طرح آبشیرینکن با سرمایهگذاری مجموع ۱۱۵۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد.
همچنین مدرسه ۱۲ کلاسه متوسطه دوم دخترانهام کلثوم شهر نخل تقی شهرستان عسلویه با زیربنای ۲۲۰۰ مترمربع و سرمایهگذاری ۱۱۰۰ میلیارد ریال مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
بازدید از آبشیرینکنهای سیراف- جم و دیر نیز از دیگر برنامههای وزیر نیرو است.
جلسه جمعبندی این سفر نیز با حضور وزیر نیرو، استاندار بوشهر، نماینده مردم شهرستانهای دیر، کنگان، عسلویه و جم در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران چهار شهرستان جنوبی استان و مدیران عامل شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نیرو در استان بوشهر برگزار میشود.