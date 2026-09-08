باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - رسانه ها روز سه‌شنبه اعلام کردند که بر اثر یک باران گسترده و هماهنگ از پهپادها، موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک روسیه در طول شب، که شهرها و زیرساخت‌های حیاتی را در سراسر اوکراین هدف قرار داد، دست‌کم شش نفر در پایتخت اوکراین، کی‌اف، زخمی شده‌اند.

نیروی هوایی اوکراین در طول شب هشدارهای فوری صادر کرد، زیرا امواجی از وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (UAV) و موشک‌های بالستیک پرسرعت، شهر را هدف قرار دادند.

مقامات پدافند هوایی بارها از ساکنان خواستند که فوراً به پناهگاه‌ها بروند.

در منطقه وسیع‌تر کی‌اف، سرویس اضطراری دولتی اعلام کرد که نیروهای روسی حملات پهپادی را با هدف قرار دادن مناطق بوریسپیل و فاستیو انجام داده‌اند. این حملات باعث آتش‌سوزی در شرکت‌های صنعتی در منطقه بوریسپیل شد، جایی که یک آتش‌سوزی هفت کامیون را نابود کرد. امدادگران همچنین به یک مجتمع لجستیکی که دو بار مورد اصابت قرار گرفت، پاسخ داده و تمام آتش‌سوزی‌ها را در محل خاموش کردند.

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌اف، تأیید کرد که پایتخت تحت حمله بالستیک قرار گرفته و خواستار اعزام امدادگران به منطقه سولومیانسکی شهر شد.

کلیچکو گفت که در محوطه یک مؤسسه آموزشی در منطقه هولوسییفسکی آتش‌سوزی رخ داده است. او همچنین تأیید کرد که در مناطق غیرمسکونی پودیلسکی و دارنیتسکی آتش‌سوزی رخ داده است.

اگرچه در حال حاضر اطلاعات رسمی در مورد تلفات خارج از پایتخت وجود ندارد، کلیچکو تأیید کرد که بر اثر حملات به این شهر، دست‌کم شش نفر زخمی شده‌اند. سه نفر از زخمی‌ها در بیمارستان بستری شدند و سه نفر دیگر به صورت سرپایی درمان شدند.

سرویس اضطراری دولتی اوکراین اعلام کرد که امدادگران ۱۳ نفر دیگر را که در سراسر شهر گرفتار شده بودند، نجات دادند.

در منطقه هولوسییفسکی، موج انفجار به یک ساختمان غیرمسکونی ۲۶ طبقه در طبقه ۲۳ برخورد کرد و امدادگران دو نفر را که در یک ساختمان آپارتمانی ۱۶ طبقه گرفتار شده بودند و یک نفر دیگر را در نزدیکی یک گاراژ در حال سوختن نجات دادند. در منطقه سولومیانسکی، تیم‌های امدادی ۱۰ نفر را که در یک ساختمان مسکونی پنج طبقه گرفتار شده بودند، نجات دادند، در حالی که آتش‌نشانان آتش‌سوزی در انبارها، گاراژهای خصوصی و وسایل نقلیه در مناطق پودیلسکی، دارنیتسکی و دنیپروفسکی را خاموش کردند.

حملات فراتر از پایتخت گسترش یافت و مناطق کلیدی مانند دنیپروپتروفسک، پولتاوا، چرنیهیف، میکولایف، چرکاسی، سومی، زاپوریژیا، اودسا، خارکف و دونتسک را هدف قرار داد. هواپیماهای تاکتیکی روسیه همچنین بمب‌های هدایت‌شونده هوایی بسیار مخرب (KAB) را برای حمله به مواضع خط مقدم و سازه‌های غیرنظامی در مناطق شرقی پرتاب کردند.

در حالی که صدای انفجار در کی‌اف شنیده می‌شد، نیرو‌های مسلح لهستان، که عضو ناتو و اتحادیه اروپا است، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که عملیات هوانوردی نظامی را برای محافظت از حریم هوایی خود در برابر خطر نقض، آغاز کرده است.

حمله پهپادی اوکراین باعث خسارت در منطقه ساراتوف روسیه شد

یک مقام محلی روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک حمله پهپادی اوکراین باعث خسارت به زیرساخت‌های غیرنظامی و تلفات اولیه در جنوب‌غرب روسیه شده است.

رومن بوسارگین، فرماندار منطقه ساراتوف، گفت که تهدید یک وسیله پرنده بدون سرنشین (UAV) اوکراینی در اوایل صبح سه‌شنبه شناسایی شده است. بوسارگین تأیید کرد که این حمله پهپادی به زیرساخت‌های غیرنظامی در ساراتوف، که در کنار رود ولگا قرار دارد، خسارت وارد کرده است.

وزارت دفاع روسیه پیشتر نسبت به تهدیدات احتمالی در مکان‌های خاص هشدار داده و تمام خدمات اضطراری را در حالت آماده‌باش کامل قرار داده بود. بوسارگین گفت که تیم‌های امدادی در حال حاضر در محل‌های برخورد برای مدیریت پیامد‌های آن مشغول به کار هستند.

تعداد دقیق و وضعیت پزشکی تلفات هنوز مشخص نیست. مقامات روسیه هنوز جزئیات بیشتری در مورد تخریب سازه‌ها در این منطقه منتشر نکرده‌اند.

روسیه حملات خود را پس از آن از سر گرفت که جرد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان صلح آمریکا، پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در روز یکشنبه، کی‌اف را ترک کردند، زیرا دولت ترامپ تلاش خود را برای پایان دادن به جنگ ۴٫۵ ساله روسیه در اوکراین از سر گرفته بود.

منبع: آناتولی