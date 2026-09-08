مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: بیش از ۳۱۶ هزار تن گندم از کشاورزان استان به ارزش ۱۴.۴ هزار میلیارد تومان به صورت تضمینی و توافقی خریداری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی عیوضی گفت: ۲۹۴ هزار و ۱۷۷ تن از این میزان خرید تضمینی و ۲۲ هزار و ۵۵۳ تن نیز در قالب خرید توافقی انجام شده است.

وی اظهار داشت: تا کنون محصول گندم در بیش از ۹۵ درصد مزارع گندم استان برداشت شده است و میزان باقیمانده نیز به تدریج برداشت و در مراکز و سیلوهای استان ذخیره سازی می شود.

عیوضی با بیان اینکه روند پرداخت مطالبات گندمکاران استان به طور مستمر ادامه دارد، یادآور شد: تاکنون بیش از ۴.۵ همت از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است و کشاورزانی که فایلهای فروش گندم خود را در بانک عامل بارگذاری کرده اند، تا ۳۵ درصد ارزش محموله خود را دریافت کرده اند.

وی تصریح کرد: با آغاز خرید تضمینی و توافقی گندم از کشاورزان تا کنون ۱۹ هزار و ۷۴۰ گندمکار فعال در این استان محصولات خود را به مراکز خرید تحویل داده و در این فرایند مشارکت کردند.

عیوضی ادامه داد: این میزان گندم خریداری شده از کشاورزان در قالب ۶۱ هزار و ۳۷۵ محموله بوده است.

وی افزود: خرید تضمینی گندم در استان از طریق ۳۷ مرکز خرید اعم از سیلوها، کارخانجات، تعاونی های روستایی و تولیدی صورت گرفته که به عنوان مباشر در خرید تضمینی مشارکت داشتند و در ۲ مرکز نیز خرید توافقی انجام می شود.

عیوضی سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جاری را ۳۹۰ هزار هکتار و میزان نیاز استان به گندم را سالانه ۱۸۰ هزار تن بیان کرد و گفت: محصول مازاد بر نیاز زنجان به دیگر استانها ارسال می شود.