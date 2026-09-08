باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سه شنبه در دومین روز سفر کاری محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور یک واحد صنعتی ریسندگی نخ‌های تخصصی در قم با سرمایه گذاری ۴ همتی در شهرک صنعتی نیزار در زمینی به مساحت ۹ هکتار و با زیربنای ۳۰ هزار مترمربع به بهره برداری رسید.با راه اندازی این واحد زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۵۰ نفر فراهم شد.

برای اجرای این طرح صنعتی، ۴۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۴ همت) سرمایه گذاری ریالی و ۱۲ میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی در بخش تأمین ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید صورت گرفته است.

تولید نخ‌های اکریلیک تخصصی برای صنایع فرش دستباف

این مجموعه صنعتی، ظرفیت تولید انواع نخ های اکریلیک تخصصی با نمرات ظریف و درشت را داراست که کاربرد ویژه‌ای در صنایع فرش دستباف و فرش‌های ابریشمی صادراتی کشور دارند.

گامی بزرگ به سوی خودکفایی و کاهش واردات

پیش از این، بخش قابل توجهی از نیاز صنایع کشور به این دسته از محصولات از طریق واردات تأمین می شد. با راه اندازی این خطوط تولیدی، علاوه بر جلوگیری از خروج ارز و تقویت زنجیره ارزش صنعت نساجی، گامی اساسی در مسیر خودکفایی، توسعه تولید ملی و توسعه صادرات غیرنفتی برداشته شد.

همچنین در حاشیه این مراسم، تصفیه خانه این واحد تولیدی با ظرفیت ۳۰ مترمکعب در ثانیه و اعتبار ۳۵۹ میلیارد ریالی با هدف بازچرخانی آب و توسعه فضای سبز به میزان ۲۰ هزار مترمربع به بهره برداری رسید.