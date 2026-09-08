مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی از ورود ۲۷ مگاوات برق خورشیدی به شبکه سراسری تا پایان سال جاری توسط مددجویان این نهاد حمایتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی عبادی گفت: با توجه به تأکید و پیگیریهای ویژه استاندار مرکزی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، گامهای موثری برای ساخت نیروگاههای خورشیدی حمایتی برداشته شده است.
وی بیان کرد: از سال گذشته تاکنون زمینهای مربوط به ساخت ۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی تجمیعی تحویل گرفته شده و با آغاز فرآیند مناقصه، این طرح تا پایان سال جاری برای مددجویان نیازمند فاقد توانایی اشتغال مستقیم به بهرهبرداری میرسد تا درآمد پایدار و مناسبی برای این خانوادهها ایجاد شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی اضافه کرد: همچنین فرآیند خرید و ساخت ۱۵ مگاوات دیگر نیز در شهرستان محلات به مراحل پایانی خود رسیده است که با مجموع این اقدامات، تا پایان سال ۲۷ مگاوات انرژی پاک وارد مدار مصرف خواهد شد.
ساخت ۱۱۴ واحد مسکن حمایتی و پایداری ۹۲ درصدی اشتغال
عبادی بیان کرد: با بهرهگیری از مصوبه دولت در زمینه مسکنهای حمایتی که هماکنون علاوه بر روستاها، مناطق شهری را نیز در بر میگیرد، ساخت ۱۱۴ واحد مسکونی در دست اجرا است که پیشبینی میشود ظرف دو ماه آینده تکمیل و به مددجویان تحویل شود.
وی به عملکرد حوزه اشتغالزایی نیز اشاره کرد و گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از سههزار و ۲۰۰ فقره وام اشتغال به جامعه هدف پرداخت شده و به واسطه نظارتهای مستمر پس از پرداخت، پایداری مشاغل ایجادی به بیش از ۹۲ درصد رسیده که شاخصی برجسته و قابل دفاع در توانمندسازی مددجویان است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی تصریح کرد: تحویل پنج واحد مسکونی احداثشده به مددجویان، واگذاری ۲۷ سامانه خورشیدی پنج کیلوواتی و اتصال آنها به شبکه و توزیع ۱۶ سری جهیزیه از جمله این برنامههاست.
عبادی ادامه داد: علاوه بر این، شرایطی فراهم شده تا نوعروسان تحت پوشش بتوانند اقلام جهیزیه خود را از میان ۳۰۰ قلم کالا، انتخاب و دریافت کنند.
۸۸ هزار و۷۷۶ نفر در قالب ۵۰ هزار خانوار از خدمات حمایتی کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) استان مرکزی بهرهمند هستند.